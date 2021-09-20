Galatasaray - Alanyaspor maçında şaşırtıcı detay

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bülent Korkmaz'ı tribüne çağırırken Fatih Terim'i tribüne davet etmedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'ya karşı 1-0 kazanarak büyük bir moral yakalayan Galatasaray, lige dönüşte ise problem yaşadı.

Avrupa maçının yorgunluğunu yaşayan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda yeni sezonda çıktığı ilk maçta Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan öte, 90 dakika başlamadan önce dikkat çeken bir olay yaşandı.

Neler oldu?

TT Arena'da oyuncular sahaya çıkmadan önce Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hep bir ağızdan tribünlere çağırıldı.

Galatasaray'ın efsanevi kaptanlarından biri olan Korkmaz, bu jeste karşılık verdi ve tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Fakat sarı-kırmızılıların hocası Fatih Terim'in, karşılaşma öncesinde tribünlere çağırılmaması dikkat çekiciydi.

Ayrıca karşılaşmanın sonlarında önce Bülent Korkmaz ile Galatasaray yedek kulübesi, ardından da Korkmaz ile Fatih Terim arasında gerginlik yaşandı.

Fatih Terim ne söyledi?

Tecrübeli teknik direktör, karşılaşma esnasında DeAndre Yedlin ve Babel'in yuhalanmasına vurgu yaptı ve şunları söyledi:

"Ali Sami Yen’de taraftarlarımız herhangi bir oyuncuya böyle tepki gösterirse biz bu işin üstesinden gelemeyiz. Her top ayağında geldiğinde tepki gösterilip yuh çekilecekse işler karışır.

"Bu, bizim Ali Sami Yen’de hiç alıştığımız bir tablo değil. Bizim en büyük gücümüz ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin iki-üç orta atamayabilir. Bunu hazırlayacak olan taraftar.

"Babel’e yuh çekmek… Seyirci beğenip beğenmediğini buralarda belli etmemeli. Çok üzgünüm. Bizim arkadaşlarımız da rejenerasyona çıktığında birtakım tepkiler olmuş. Bunlar hoş değil.

"Galatasaraylıların ve bizim alışkın olduğumuz şeyler değil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız, kaybederiz."

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Görünen o ki Galatasaraylı taraftarların tepkileri oyunculardan Fatih Terim'in ekibine doğru yönelmiş durumda.

Eğer taraftarlar sahadaki oyun ve skorlardan bir süre daha memnun kalmazsa, protestoların direkt olarak Terim'e yönelme ihtimali de var.

Bu hassas konunun akıbetini önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar belirleyecek.

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