2020 Tokyo Oyunları öncesinde Honduras’la bir hazırlık maçı yapan Almanya Olimpik Futbol Takımı, ırkçılık yüzünden sahayı terk etti.

Almanya’nın Olimpiyat Oyunları öncesindeki son hazırlık karşılaşması oyunculardan birinin maruz kaldığı ırkçı saldırı nedeniyle yarıda kaldı.

Honduraslı bir oyuncu, Alman rakibi Jordan Torunarigha’ya yönelik ırkçı ifadeler kullandı. Torunarigha’nın ırkçı sözlere tepki göstermesiyle saha içinde bir süre gerilim yaşandı. Maça devam etmeyi reddeden Almanya bitime beş dakika kala soyunma odasına gitti.

Japonya’nın Wakayama kentinde oynanan mücadele, söz konusu olay meydana geldiğinde 1-1 eşitlikle devam ediyordu. Skorda geriye düşen Almanya adına beraberliği sağlayan gol, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai’den geldi.

Ne söylediler?

Almanya Futbol Federasyonu, Twitter’dan yaptığı açıklamayla maçtan Torunarigha’yı hedef alan ırkçı saldırı nedeniyle çekildiklerini doğruladı.

ℹ️ The game has ended 5 minutes early with the score at 1-1. The Germany players left the pitch after Jordan Torunarigha was racially abused.#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/D85Q63Ynr9 — Germany (@DFB_Team_EN) July 17, 2021

Maçın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Stefan Kuntz, yaşananları anlattı.

“Yaptığı işaretleri görünce Jordan’a doğru koştum. Çok sinirlenmişti. Maç içinde iki kez ırkçı saldırıya uğradığını söyledi. Değerlerimizle örtüşmeyen bu olay nedeniyle sahadan ayrıldık.”

“Honduras takım halinde yedek kulübesine gelip bizden özür diledi. Jordan da, biz de meseleyi orada kapattık.”

“Takım arkadaşları Jordan’ı olay yerinden hemen uzaklaştırdı. Birkaç dakika boyunca onu sakinleştirmeye çalıştılar. Çok kızgındı.”

“Takım harika bir iş çıkardı. Arkadaşlarının ona destek vermesi önemliydi. Jordan da ‘artık yeter’ diyerek önemli bir duruş sergiledi.”

Honduras cephesi de sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve olayın bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi

Yaşadığı ilk olay değil

Torunarigha geçmişte de ırkçı saldırılarla karşı karşıya kalmıştı. Hertha Berlin forması giyen oyuncu, geçen yıl Şubat ayında oynanan bir Almanya Kupası maçında, Schalke taraftarlarının sözlü tacizine uğramıştı.

Almanya Futbol Federasyonu bu olayın ardından Schalke kulübüne 50 bin euro para cezası vermişti.

Hertha Berlin kulübü Twitter'dan, "Tek doğru karar bu" mesajını paylaşarak oyuncusu Torunarigha'ya ve Alman milli takımının kararına destek verdi.

Irkçılık gündemden düşmüyor

Futbolda ırkçılık problemi, kısa süre önce İngiliz futbolcular Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bukayo Saka’ya sosyal medya üzerinden gönderilen ırkçı mesajlarla gündeme gelmişti.

Rashford, Saka ve Sancho için 750 bin imza

İngiltere’nin İtalya ile oynadığı Euro 2020 finali penaltılara gitmiş, Sancho, Rashford ve Saka penaltı vuruşlarından yararlanamamıştı.

İngiltere’de ırkçılığa karşı protesto gösterileri düzenlenirken, ırkçılık yapan taraftarların ömür boyu stadyumlardan men edilmesi için kampanya başlatıldı.

Maçlar beş gün sonra başlayacak

Olimpiyat Oyunları'nda futbol turnuvası dört grupta yer alan 16 takım arasında oynanacak. Brezilya, Fildişi Sahili ve Suudi Arabistan ile birlikte D Grubu'nda yer alan Almanya, ilk maçını 22 Temmuz'da Brezilya'ya karşı oynayacak.

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