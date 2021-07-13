Rashford, Saka ve Sancho için 750 bin imza: Futboldan ömür boyu men

İngiliz taraftarlar, finalin ardından Marcus Rashford, Bukayo Saka ve Jadon Sancho için harekete geçti.

İngiltere - İtalya finalinin ardından 750 binden fazla taraftar, ırkçı tacizde bulunanların futboldan ömür boyu men edilmesi için imza attı.

Gareth Southgate'in ekibi, Roberto Mancini'nin Gök Mavili ekibi karşısında uzatma dakikalarını 1-1'lik skorla tamamladı ancak penaltı atışlarında gülen taraf İtalya oldu.

Penaltıdan faydalanamayan üç İngiliz oyuncu Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, sosyal medya ve diğer online platformlarda ırkçı saldırılara maruz kaldı.

"Futboldan men edilsinler!"

750 binden fazla taraftar, futbolculara ırksal tacizde bulunan kişilerin futboldan ömür boyu men edilmesi çağrısında bulunan kampanyaya imza ettı.

Taraftarlar, hükümetin ve futbol otoritelerinin bu konuda tavrını ortaya koymasını ve ömür boyu yasakların gelmesini istiyor.

Kampanyaya imza atanlar arasında Ragbi efsanesi ve İngiltere Dünya Kupası şampiyonu Phil Vickery, komedyen Eddie Izzard ve model Katie Price da var.

"Irıkçıları, İngiltere'deki tüm futbol maçlarından ömür boyu yasaklayın" başlıklı kampanya, ırkçılık karşıtı kampanyalar yürüten Shaista Aziz ve arkadaşları tarafından hazırlandı.

Change.org 'da yer alan kampanyada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli ırklardan futbol taraftarları olarak, ırkçılık karşıtı ve kucaklayıcı İngiltere takımı tarafından temsil ediliyoruz."

Football Association AND Oliver Dowden Sec of State DCMS. PM Boris Johnson.: Ban racists for life from all football matches in England* - Sign the Petition! https://t.co/IvIJfMQnAY via @UKChange — Phil Vickery MBE DL (@Phil_Vickery) July 12, 2021

"Muhteşem takımımızdan ve yeteneklerinden, cesaret ve liderliklerinden daha fazla gurur duyamaz veya ilham alamazdık."

"Gareth Southgate'in "İngiltere HEPİMİZ için oynuyor" vizyonu kapsayıcı bir vizyon ve çoğumuz tarafından bu kadar sevilmelerinin nedeni de budur."

"Futbolda veya toplumda ırkçılığa ve bağnazlığa yer olmamalı"

Marcus Rashford ne söyledi?

Marcus Rashford konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak içini döktü.

Euro 2020'de İngiltere'yi temsil etmekten "daha gururlu bir an yaşamadığını" söylerken "kim olduğu ve nereden geldiği hakkında asla özür dilemeyeceğinin" altını çizdi.

Rashford, "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum ve o anda neler hissettiğimi kelimelere nasıl dökeceğimi bile bilmiyorum." diye başladığı cümleye şu şekilde devam etti:

"Zor bir sezon geçirdim, bunu herkes biliyordu ve muhtemelen o finale özgüven eksikliği ile girdim."

"Penaltılarda her zaman kendime güvendim ama bir şeyler yolunda gitmedi. Bir koşu ile kendime zaman kazandırıyordum ve ne yazık ki sonuç istediğim gibi olmadı."

"Takım arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğratmış gibi hissettim. Herkesi hayal kırıklığına uğrattım. Takıma katkıda bulunmam istenen tek şey bir penaltıydı. Penaltıyı uykumda bile atabilirim ama neden? Topa vurduğum an kafamda tekrar tekrar oynuyor ve nasıl hissetirdiğini tam olarak ifade edecek bir kelime muhtemelen yok."

"Final. 55 yıl. Bir penaltı. Tarih. Tüm söyleyebileceğim üzgünüm. Keşke farklı olsaydı. Üzgünüm derken takım arkadaşlarıma bağırmak istiyorum. Bu yaz yaşadığım en iyi kamplardan biriydi ve hepinizin bunda rolü vardı. Bozulmaz bir kardeşlik inşa edildi. Senin başarın benim başarım. Senin başarısızlığın yine benim."

"Kendimle ilgili yazılanları okumamayı umduğum hale dönüştüm. Tenimin rengi, büyüdüğüm yer ya da son zamanlarda saha dışında neler yaptığım... Bütün gün performansımı eleştirebilirim, penaltım yeterince iyi değildi, gol olmalıydı ancak kim olduğum ve nereden geldiğim hakkında asla özür dilemeyeceğim."

"Göğsümde o Üç Aslan'ı taşımaktan ve on binlerce kişilik bir kalabalıkta ailemin beni mutlu ettiğini görmekten daha gururlu bir an yaşamadım. Bu zamanları hayal ediyordum. Bugün aldığım mesajlar olumlu anlamda bunaltıcıydı ve Withington'daki yapılanları görmek beni ağlamaklı yaptı."

"Her zaman etrafımda kenetlenen kişiler beni ayakta tutmaya devam ediyor. Ben Marcus Rashford, Withington ve Wythenshawe'dan 23 yaşındaki siyah bir adamım. Hiçbir şeyim yoksa, bu var."

"Bütün nazik mesajlarınız için teşekkürler. Daha güçlü döneceğim. Daha güçlü döneceğiz."

Marcus Rashford'a ırkçı söylemler

İngiltere adına son üç penaltıyı kullanan Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho sosyal medyada ırkçıların çirkin sözlerine maruz kaldı.

Saka, Sancho ve Rashford’ın Twitter ve Instagram üzerinde geçmişte yaptığı paylaşımlara yorum ekleyen birçok kullanıcı, maymun emojileri ve ırkçı ifadeler kullandı.

Rashford, Mayıs ayında Manchester United ile kaybettiği Avrupa Ligi finalinin ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçılığa dikkat çekmişti.

Sancho ise, geçen yıl ABD’nin Minneapolis kentinde bir polis memuru tarafından öldürülen George Floyd için düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolara destek vermişti.

Büyük resim

Rashford'a yapılan ırkçı saldırılar, Raheem Sterling ve Tyrone Mings'de de karşımıza çıktığı gibi İngiliz futbolunda bir leke olmaya devam ediyor.

Sahada ve saha dışında yaşananların ardından İngiltere'nin ele alması gereken birçok konu ve soru var.

Şimdi ise İngiltere, Katar 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmanın umudunu taşıyor.

Daha fazlası