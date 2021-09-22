Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın zemini neden bozuk?

Siyah-beyazlı kulüp, kötü olan zemini iyileştirmek için çaba harcıyor.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada, Vodafone Park'ın zeminin bozukluğu ayyuka çıkmıştı.

Hatta yaşanan sakatlıklar, zeminin bozukluğuna dayandırılmıştı.

Siyah-beyazlı yönetimden bu durumla alakalı bir açıklama yapıldı.

Ne söylendi?

Beşiktaş'ın Vodafone Park'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban, Sports Digitale'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sakatlıkların zeminle alakası yok. Anlaşmalı olduğumuz çim firmasının tepesindeyiz.

"Şanssızlığımız fikstürün çok yoğun olmasından dolayı köklerin uzayamaması."

Sergen Yalçın zeminle ilgili ne söylemişti?

Beşiktaş'ın teknik direktörü, Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında zeminden şikâyetini dile getirdi.

"Zemin maalesef istediğimiz seviyede değil. Dortmund maçında da oyunculardan ciddi şikâyetler geldi ama bu sene yeni yapıldı. Oturması biraz zaman alacak.

"Milli maç arasından sonra zeminin çok daha iyi olacağını söylüyorlar. Bize söylenen bu. Umarım öyle olur çünkü futbol maçları iyi zeminlerde oynanmalı. Oyuncular kötü zeminlerde çok sıkıntı yaşıyorlar."

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