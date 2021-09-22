Beşiktaş'ta hangi futbolcular sakat?

Siyah-beyazlı takım adeta revire dönmüş durumda.

Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaparak altı maçta 14 puan topladı fakat teknik direktör Sergen Yalçın'ın, eksiklerle başı dertte.

Hali hazırda birçok sakat futbolcusu bulunan siyah-beyazlılarda bu liste kabarmaya devam ediyor.

Sakatlık listesinde kimler var?

Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Georges Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Mehmet Topal ve Weliton, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden futbolcular.

Bu listeye Adana Demirspor maçından sonra ise Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Michy Batshuayi eklenmiş durumda.

Valentin Rosier de kırmızı kart cezalısı olduğu Beşiktaş'ta, cuma günü oynanacak Altay maçı öncesinde toplamda 9 eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında cuma akşamı İzmir'de Altay ile karşı karşıya gelecek.

Daha sonra 28 Eylül Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olacak olan Kartal, milli aradan önceki son maçta ise Sivasspor'u konuk edecek.

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