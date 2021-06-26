Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, Liverpool'a geri dönebilecek mi?

Alman kaleci, Union Berlin'e gittiği için bir hayli pişman ve şimdi seçeneklerini düşünüyor.

Futbolcuların özellikle yaz transfer dönemlerinde aldıkları kararlar, onların geleceklerini doğal olarak ciddi bir şekilde etkiler.

Bu kararların sonuçları bazen olumlu olur, bazen ise her şey tepetaklak gider.

Liverpool'daki geleceği hakkında karar vermeye hazıranan Loris Karius, 2020-21 sezonunda Union Berlin'e kiralık olarak gitmesinin bir hata olduğunu kabul etti.

Bilindiği gibi 28 yaşındaki kaleci, Anfield'da bir şekilde geride kaldığı Alisson ve Adrian'ın üzerine çıkması pek olası olmadığı için evine, yani Almanya'ya gitti.

Daha önce de Süper Lig'de Beşiktaş'ta forma giyen ve Liverpool ile bir yıllık sözleşmesi bulunan tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon Union Berlin'de sadece dört kez ilk 11'de yer aldı.

Ne söylendi?

Bild tarafından yakın geçmişi ve geleceği sorgulanan Karius, şunları söyledi:

"Tabii ki Berlin'e taşındığımda bana oynayacağım söylendi, aksi takdirde ben de gelmezdim.

"Sezon sonunda birbirimizin gözlerinin içine baktık ve el sıkıştık.

"Herkes bana takım için inanılmaz derecede önemli olduğumu ve gidişattan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Ama duruma baktığınızda kesinlikle adil değildi. Sırf bana önceden söylenenler yüzünden.

"Şu andan itibaren 12 Temmuz'da Liverpool'da olacağım. Şu anda hâlâ çok şey oluyor. Avrupa Şampiyonası ve korona nedeniyle transfer piyasası oldukça geç hareketlenecek. Her şeyi açık tutacağım ve kendim için doğru kararı vereceğim."

Karius, şunları ekledi:

"Kendime ve insanlara bir şeyler kanıtlamak istiyorum. Son derece açım ve motiveyim.

"Asla hiçbir şeyi dışlamamalısınız. Geçen yıl kaleci pozisyonundaki sakatlıklar nedeniyle iki hafta sonra Liverpool kalesine geçtim. Ama ben her zaman bu tür faktörlere bağımlı olmak istemiyorum, meslektaşlarınızın da bunu yapmasını istemiyorsunuz.

"Tüm seçenekleri açık tutuyorum ve kendim için doğru kararı vereceğim. Uygun olması benim için önemli. Kulüp buna ayak uydurmalı, ben buna hazır olmalıyım ve hoca da buna ayak uydurmalı.

"Geçen yıl bana bir kez daha öğretti ki onlarla yoğun bir şekilde fikir alışverişinde bulunmanız gerekiyor. Sorumluklarınıza ve sezginize gerçekten dikkat etmeniz gerek.

"Tamamen egzotik bir şey mi olmalı bilmiyorum. Ama eğer uygun olursa İspanya ve İtalya'da oynamayı hayal edebiliyorum."

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Karius, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı yaptığı hatalarla dolu performansından bu yana Liverpool'u düşünmüyordu.

O yaz Jürgen Klopp tarafından takıma takviyeler yapıldı.

Alisson, Adrian'ın yanına geçtiğimiz günlerde 22 yaşındaki kaleci Caoimhin Kelleher ile de uzun vadeli bir sözleşme imzalandı.

Bu, Karius'un sona eren sözleşmesi de dikkate alındığındai Alman kaleciye ihtiyaç duyulmadığını gösteriyor. Öte yandan Karius'un arzusu olan La Liga ve Serie A'dan da henüz ortada bir teklif yok.

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