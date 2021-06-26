Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo ile kendisini kıyasladı: Beni kıskanıyordur

Euro 2020 son 16 turunda oynanacak olan Belçika - Portekiz maçı öncesi Lukaku, Ronaldo ile kendisini kıyasladı.

İtalya Serie A'da Inter ile şampiyonluk sevinci yaşayan Romelu Lukaku, Euro 2020'de takımının en önemli gol silahı konumunda.

Son 16 turunda Portekiz ile eşleşen Belçika'nın yıldız oyuncu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Romelu Lukaku neler söyledi?

28 yaşındaki oyuncu, Serie A'da da karşılıklı rakip olduğu Cristiano Ronaldo ile kendisini kıyasladı.

"Ronaldo bu sezon Serie A'da benden daha fazla gol attı ama biz şampiyon olduk. Ben onun şut ve top sürme becerisini kıskanıyorum. O da benim gücüm ve şut isabetimi kıskanıyordur diye düşünüyorum.

"Lewandowski ve Benzema'dan bahsedilirken her zaman 'dünya çapında' tanımlamaları yapıldı. Bana gelince ise 'iyi santrafor' denildi. Bu bana çok çalışmam için ekstra motivasyon sağladı.

"Artık sanırım en iyi forvetler arasında ben de varım."

Romelu Lukaku geçen sezon ne yaptı?

İtalya Serie A'da 36 karşılaşmada sahaya çıkan yıldız oyuncu 24 gol atarken 10 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Belçikalı forvet Inter formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 30 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Belçika - Portekiz karşılaşması ne zaman?

Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek olan zorlu karşılaşma 27 Haziran Pazar günü saat 22:00'de oynanacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.