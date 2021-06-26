İtalyan devi, iyi bir teklif gelmesi halinde Merih Demiral’ın transferine onay verebilir.

Genç milli oyuncu Merih Demiral’ı transfer etmek isteyen kulüplerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Juventus ise istediği bonservis bedelinin karşılanması durumunda 23 yaşındaki oyuncunun transferine onay vermeyi düşünüyor.

Goal’ün haberine göre Juventus, 40 milyon euro bonservis bedelinin karşılanması halinde Merih Demiral için gelecek teklifleri değerlendirebilir.

Merih Demiral’ın temsilcileri, geçtiğimiz günlerde kulüp yetkilileriyle buluştu ve Massimilano Allegri döneminde oyuncunun takımda daha büyük bir role sahip olmasını beklediklerini dile getirdi. Ancak Juventus ise bu aşamada net bir cevap vermekten kaçındı. Geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun da milli oyuncuyu Roma'da görmek istediği iddia edilmişti.

Merih Demiral’ın Juventus kariyeri

Fenerbahçe altyapısı çıkışlı olan Merih Demiral, Sporting Lisbon’un rezerv takımında boy gösterdikten sonra Alanyaspor’a transfer olmuştu.

Burada gösterdiği çıkışın ardından Sassuolo’ya transfer olan genç oyuncu, 2019 yılının Temmuz ayında da Juventus’la anlaşmıştı.

Geçirdiği çapraz bağ sakatlığının ardından fazla sayıda maç kaçıran milli oyuncu, son iki sezonda yalnızca 32 karşılaşmada Juventus forması giyebildi.

Juventus’un da kadrosunda Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci ve Matthijs de Ligt gibi isimlerin olduğunu göz önünde bulundurunca, Merih Demiral’ın önümüzdeki sezonda da istediği role kavuşmasının çok kolay olmadığını söyleyebiliriz.

23 yaşındaki oyuncu, Türkiye Milli Takımı’nda 24 kez forma giydi ve ay-yıldızlıların Euro 2020 kadrosunda da yer aldı. Türkiye’nin İtalya ve İsviçre maçlarına ilk 11’de başlayan Merih Demiral, Galler maçının ise ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

Daha fazla okuma