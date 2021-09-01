Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha: Miralem Pjanic imzayı attı

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş dünyaca ünlü bir isme imza attırdı.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için de iddialı bir kadroya kurmaya hazırlanırken, transferin son günlerine girilirken kadroya katılan son isim Barcelona'da kadroda düşünülmeyen 31 yaşındaki yıldız Miralem Pjanic oldu. Siyah-beyazlı takımın Bosna-Hersekli oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için Barcelona ile anlaşmaya vardı.

La Liga'daki katı maaş bütçesinden ötürü ekonomik anlamda zor günler geçiren Barcelona, siyah-beyazı takımdan gelen bu teklifi kabul etti. Barcelona'nın geçtiğimiz sezon Juventus'tan 60 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pjanic, takımla geçirdiği ilk sezonda istediği kadar forma şansı bulamamış ve maaş bütçesi krizi yaşayan takımdan ayrılma kararı almıştı.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Pjanic, bir yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş’a Hoş Geldin Miralem Pjanic https://t.co/XsyzJSxcN0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2021

Salihle birlikte oynamıştı

Eski takımı Juventus ile de görüşen 31 yaşındaki oyuncunun Avrupa'nın büyük liglerinde transfer penceresinin kapanması üzerine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul ettiği kaydedildi. Tamamı Juventus'ta olmak üzere dört Serie A şampiyonluğu yaşayan Pjanic, Beşiktaş'ın bir diğer orta sahası Salih Uçan ile Roma'da birlikte top koşturmuştu.

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Serie A'da yılın takımına seçilen Pjanic, 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yılın takımında da kendisine yer bulmuştu. Geçen sezon Barcelona formasıyla 30 maça çıkan Pjanic daha önce Ligue 1 takımlarından Lyon ve Metz'in formalarını da giymişti.

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