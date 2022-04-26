Mario Balotelli: "Boca Juniors'ta oynamak isterim"

Futbolla ilgilenen kişilere Arjantin'de hangi takımda oynamak istersiniz sorusu sorulduğunda genellikle River veya Boca cevabı alırsınız.

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli de Boca hayranı olanların listesine katıldı.

Manchester City'nin eski golcüsü, o dönemki takım arkadaşı Sergio Agüero ile bir yayın paylaştı ve Aguero'nun sorusuna çok ciddi bir ses tonuyla yanıt verdi:

"Beğendiğin bir Arjantin kulübü var mı?" "Boca", o kadar kısa ve netti ki İtalyan yıldız, ardından ekledi:

"Boca'da oynamak istiyorum."

Konuğun kararlılığı göz önüne alındığında, Agüero kendini gazeteci rolüne koydu, daha fazlasını istedi ve Arjantinli spor gazetecilerini taklit eden bir soru daha ekledi:

"Ya Roman Riquelme seni ararsa?" Super Mario şöyle cevap verdi:

"Beni ararsanız gelirim. Avrupa'da büyüyen her çocuk Maradona ve Riquelme'nin Boca'daki videolarını izleyerek büyüdü. Boca'yı Maradona ve Riquelme sayesinde tanıdım. Hep bir gün orada oynayacağımı söyledim."

Mario Balotelli Adana Demirspor'da çıktığı 29 maçta 13 gol kaydetti ve 2.5 yıl aranın ardından İtalya'nın kamp kadrosuna çağrılmıştı.

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