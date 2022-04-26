Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid'i konuk eden Manchester City, Kevin De Bruyne'nin 2. dakikada attığı golle maça harika bir giriş yaptı.

İngiliz ekibi 11. dakikada Gabriel Jesus'la farkı ikiye çıkarırken, De Bruyne bu kez golün pasını veren isimdi. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 11 dakikasında iki gol yedi.

Bu sezon attığı gollerle Real Madrid hücumunu adeta tek başına sırtlayan Karim Benzema, 33. dakikada farkı bire indirerek bir kez daha takımını maça döndüren isim oldu.

Son 16 turunda PSG'ye karşı hat-trick yapan Benzema, çeyrek finaldeki Chelsea eşleşmeşinde ise uzatmalarda attığı golle Real Madrid'i üst tura taşıdı.

Fransız forvet, Manchester City maçındaki sayısıyla kariyerinde ilk kez bir sezonda 40 gole ulaştı.

De Bruyne hangi rekoru kırdı?

93. saniyede perdeyi açan 30 yaşındaki Belçikalı, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finallerdeki en hızlı golü attı.

Turnuva genelindeki en hızlı golün sahibi ise, 2006/07 son 16 turunda 10. saniyede attığı golle Roy Makaay. Bayern Münih forması giyen Hollandalı golcü, rekoru tıpkı De Bruyne gibi Real Madrid'e karşı ele geçirmişti.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı golleri

Oyuncu Rakip Süre Yıl Roy Makaay Real Madrid 10.12 saniye 2007 Jonas Leverkusen 10.96 saniye 2011 Gilberto Silva PSV 20.07 saniye 2002 Alessandro Del Piero Manchester United 20.12 saniye 1997 Clarence Seedorf Schalke 21.06 saniye 2005

Formunu buldu

Sakatlıklar nedeniyle sezona yavaş giren De Bruyne, Aralık ayından itibaren her geçen maç grafiğini yükseltmeye başladı.

14 Aralık'taki Leeds maçından bu yana Premier Lig'de dokuz gol, altı asistle oynayan Belçikalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk golünü çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid ağlarına göndermişti.