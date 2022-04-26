Karim Benzema, Manchester City'ye attığı gollerle bu sezonki 41. golüne ulaştı ve Real Madrid tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City ile Real Madrid Ettihat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Tempolu ve seyir zevki yüksek geçen maça bir kez daha Karim Benzema damga vurdu.

Fransız yıldız bu sezonun tamamında olduğu gibi Manchester City karşısında da takımını sırtlamaya devam etti.

Skor 2-0 Real Madrid aleyhine iken Benzema, attığı golle takımına umut oldu.

Ferland Mendy'nin asistinde golü bulan Karim Benzema, sezonun kendi adına 40. golüne imza attı ve Real Madrid tarihine adını yazdırdı.

Ardından skor 3-1 iken bir kez daha sahneye çıkan Fransız yıldız, takımının bulduğu penaltıyı çok şık bir Panenka vuruşu ile gole çevirdi ve bu sezonki 41. golüne imza attı.

Fransız yıldız, bir sezonda 40 gol barajını geçerek bu başarıyı eflatun beyazlı forma ile imza atan beşinci futbolcu oldu.

Cristiano Ronaldo, 7 kez bir sezonda 40 gole ulaşırken Ferenc Puskas ise 2 kez bu başarıyı gösterdi.

Real Madrid'in diğer efsaneleri Alfredo Dİ Stefano ve Hugo Sanchez de bir sezonda 40 gole ulaşan isimler arasında yer alıyor.

40 - Karim Benzema, Real Madrid tarihinde bir sezonda 40 resmi maç golüne ulaşan beşinci oyuncu oldu (Cristiano Ronaldo x7, Ferenc Puskas x2, Alfredo Di Stefano ve Hugo Sanchez). İmza. pic.twitter.com/cLOUFleh9A — OptaCan (@OptaCan) April 26, 2022

Rekorlar kırıyor

Karim Benzema, PSG ve Chelsea'ye karşı üst üste yaptığı iki hat-trick ile tarihe geçmişti.

Fransız forvet, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçta da hat-trick yapanTarihe dördüncü oyuncu olurken bunu daha önce başaran diğer isimler Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Luiz Adriano.

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