Bayern Münih’ten Rüdiger açıklaması

Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rüdiger’le Bayern Münih’in yanı sıra Real Madrid ve PSG de ilgileniyor.

Chelsea’nin başarılı savunmacısı Antonio Rüdiger’in kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kaldı ve Avrupa devleri de şimdiden Alman savunmacının peşine takıldı.

Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın basın toplantısında oyuncuyu “agresifliğinden” dolayı övmesi ve Rüdiger’den “belirleyici” bir oyuncu olarak bahsetmesi transfer söylentilerinin artmasına neden olmuştu.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Hasan Salihamidzic ise bu söylentilere en azından şimdilik aldırış edilmemesi gerektiğini belirtti.

Neler söylendi?

DAZN’a konuşan Salihamidzic, transfer sorusuna takımın stoper alternatiflerinin yeterli olduğunu belirterek cevap verdi:

“Başka takımlarda forma giyen oyuncular hakkında konuşmak doğru değildir. Julian basın toplantısında oyuncu hakkında konuştu ama o bir sürü oyuncuyu izleyen bir menajer, yani neden bir uluslararası oyuncu hakkında konuşmasın ve güçlü taraflarını söylemesin ki?”

“Stoper pozisyonunda gerçekten bir ihtiyacımız yok. Elimizi gayet iyi şekilde güçlendirdik ve David Upamecano gibi üst düzey bir oyuncuyu getirdik. Ayrıca Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou gibi isimlerin yanı sıra orada oynayabilecek Benjamin Pavard da var.”

Bayern Münih, Rüdiger’le ilgileniyor mu?

Goal, Alman devinin 28 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak istediğini ve savunmacının menajeriyle iletişime geçtiğini bildirmişti.

Ancak Bayern Münih’in yanı sıra Real Madrid ve Paris Saint-Germain de oyuncuyu takip ediyor.

Rüdiger neler söyledi?

Chelsea, eskiden Stuttgart ve Roma formaları giyen Rüdiger’le sözleşme uzatmak istiyor.

Ancak Rüdiger, geleceği konusunda bir karar vermek için aceleci davranmak istemiyor ve Maviler harici bir takımla görüşmediğinin altını çiziyor. SID’e konuşan oyuncu şunları söyledi:

“Chelsea ile görüşmelerimiz başlayalı iki ay bile olmadı. Benim için bu, kariyerimdeki en önemli karar olacak. Dolayısıyla aceleci davranmak istemiyorum.”

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