Arsenal'in genç yıldızı hayatının en güzel gününü yaşadı

Lige kötü başlayan Arsenal'in 21 yaşındaki oyuncusu hayatının en özel anlarından birini yaşadığını söyledi.

Premier Lig'e çok kötü bir başlangıç yapıp, oynadığı üç maçı da kaybetmesinin ardından çıktığı üç lig maçından dokuz puan çıkartan Arsenal'de 3-1'lik Tottenham galibiyetinde takımının ilk golünü atan 21 yaşındaki genç oyuncu Emile Smith Rowe, maç sonrasında mutluluğunu gizlemedi hayatının en özel anlarından birini yaşadığını söyledi.

Emile Smith Rowe ne söyledi?

Derbide gol perdesini açan Rowe, 2014'ten bu yana bir Premier Lig maçında Tottenham filelerini sarsan en genç Arsenal oyuncusu oldu. Ailesinin attığı golü tribünde izlemesinden ötürü büyük bir sevinç yaşadığını belirten genç yıldız bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

"Her zaman Arsenal formasıyla Tottenham'a gol atmanın hayalini kurdum. Bunu ailem tribündeyken gerçekleştirmek şu ana kadar hissettiğim en iyi duyguydu.

"Hocamız Arteta bize sadece sakin olmamızı söylüyor. Ayrıca taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımız da bize her zaman güven aşılıyor ve sahada rahat hissetmemizi sağlıyorlar. Takıma katkı sağlamak için çok sıkı çalışıyoruz.

"Sezona istediğimiz başlangıcı yapamadık ama şu anda işler gerçekten de iyi gidiyor. Yine de rehavete kapılmadan önümüze bakmaya devam etmeliyiz."

Leipzig'de de oynadı

Arsenal altyapısından yetişen ve İngiltere U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen Rowe, 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Bundesliga ekibi Leipzig'in de formasını giymişti. Arteta'nın bu sezon oynanan altı lig maçında da forma verdiği Rowe, geçtiğimiz sezon da 20 maçta şans bulmuş ve iki gol, dört asistle mücadele etmişti.

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