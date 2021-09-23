PSG ve Real Madrid’den sonra Bayern Münih de Rüdiger için devrede

Alman devi Bayern Münih, Chelsea’nin yıldızı Rüdiger için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Son Bundesliga şampiyonu Bayern Münih; Paris Saint-Germain ve Real Madrid ile birlikte Antonio Rüdiger’in Chelsea’deki durumunu takip eden kulüpler arasında katıldı.

Goal’ün de doğrulayabileceği üzere; Stamford Bridge’de bir yıllık sözleşmesi kalan ve henüz yeni kontrata imza atmayan Alman savunmacının kulübündeki geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Bayern’in ilgisi

Bayern Münih, Rüdiger’in menajeri ve abisi Sahr Senesie ile iletişime geçti ancak görüşmeler şu an için ilk aşamada.

Julian Nagelsmann’ın ekibi, gelecek yaz takımdan ayrılması gündemde olan Niklas Süle’nin yerini Rüdiger ile doldurabileceğini düşünüyor.

Tıpkı Rüdiger gibi kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Süle, şimdilik kontrat görüşmelerini askıya aldı ve yola Bayern Münih’le devam edip etmeyeceğine karar vermek için düşünmeye geçti.

Ancak Nagelsmann, Süle’nin gösterdiği gelişimden memnun ve eğer oyuncu takımda kalırsa bir stoper takviyesi yapılmasını gerekli görmüyor.

Rüdiger ne düşünüyor?

Chelsea ile Rüdiger arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor ancak kulüp, oyuncunun taleplerini karşılaşama konusunda temkinli davranıyor.

Londra’da olmaktan mutlu olan oyuncu, yaşı gereği imzalayacağı sözleşmenin son büyük kontratı olacağını düşünüyor.

Avrupa’nın devlerinden gelen ilgi ve Thomas Tuchel’in oyuncuyu kilit isim olarak görmesi de Rüdiger’i yeni sözleşme görüşmelerinde avantajlı bir konuma koyuyor.

Ayrıca Chelsea, Jules Kounde için de ilgisini sürdürüyor. Londra ekibi, ocak ayında Sevilla’nın kapısını yeni bir teklifle çalabilir.

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