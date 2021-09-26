Derbide Lazio'ya kaybeden Mourinho öfke saçtı

Portekizli teknik direktör yenilginin ardından hakemlere tepki gösterdi.

Serie A’da Lazio ile Roma arasında oynanan başkent derbisi, gollü ve keyifli bir mücadeleye sahne oldu. Lazio 3-2’lik skorla üç puana uzanırken, 90 dakika boyunca tansiyon hiç düşmedi.

İlk yarıda Lazio, Milinkovic-Savic ve eski Romalı Pedro’nun gollerlyle iki farklı üstünlüğü yakaladı. Roma, Ibanez’in golüyle farkı bire indirerek soyunma odasına ümitli girdi.

Lazio ikinci yarıda Anderson ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Veretout’un penaltı golüyle skoru 3-2’ye getiren Roma, kalan 21 dakikada beraberlik sayısını bulamadı.

Lazio cephesi, maçın ardından galibiyeti stadyumda kartal uçurarak kutlarken, oyuncular ve teknik direktör Maurizio Sarri kulübün sembolü olan kartalla poz vermeyi ihtmal etmedi.

Mourinho ne söyledi?

Maçın ardından DAZN’a konuşan Mourinho, hakemlere ateş püskürdü.

“Ne yazık ki, hakemler ve VAR muhteşem bir maçı mahvetti. Bu maçın seviyesine yakışır bir performans göstermediler.”

“Maç 1-1’e gelebilirdi, 2-0 oldu. Lucas Leiva’ya gösterilmeyen ikinci sarı kart da önemli bir andı. Bugün sahada daha iyi olan taraf bizdik.”

“Oyunu domine ettik, Lazio’yu çok zorladık. Hakemlerin tolerans göstermesi sayesinde son bölümü istedikleri şekilde kontrol ettiler.”

Mourinho, hakem eleştirisinin ardından Serie A’daki yükselen futbol kalitesine övgüde bulundu.

“İtalyan futbolu 10 yıl öncesine göre büyük aşama kaydetti. Futbol kalitesi, hücum düşüncesi, kazanma isteği, tüm bu alanlarda ileri gidildi.”

Zaniolo, Lazio tribünlerine hareket çekti

Mourinho’nun 77. dakikada oyundan aldığı Nicolo Zaniolo, kenara gelirken Lazio taraftarlarının sözlü sataşmalarına maruz kaldı.

Sinirlerine hakim olamayan ve tribünlere eliyle cinsel organını gösteren Zaniolo’nun bu hareketi nedeniyle ceza alıp almayacağı merak konusu.

Roma hız kesti

Sezona iyi bir başlangıç yapan Roma, bu sonuçla Serie A’da çıktığı son üç maçta ikinci mağlubiyetini aldı. Roma 12 puanla dördüncü sırada yer alırken, rakibiyle aradaki farkı bir pauan indiren Lazio altıncı basamağa tırmandı.

Liderlik koltuğunda altıda altı yapan Napoli oturuyor. İkinci sıradaki 16 puanlı Milan’ı, 14 puanla Inter takip ediyor.

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