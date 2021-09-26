ÖZEL | Toni Kroos: Altı ay ağrı içinde oynadım

Mart ayından bu yana sakatlık sorunları yaşayan Kroos, Şampiyonlar Ligi’ni ve Euro 2020’yi kaçırmamak için ara vermeyi reddetmiş.

Real Madrid formasıyla sahalara döneceği için büyük heyecan yaşayan Toni Kroos, geçen sezon aylar boyunca ağrıyla oynadığını açıkladı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, kasığındaki problem nedeniyle Euro 2020’den bu yana resmi maça çıkmadı.

İyileşme sürecinin yolunda gittiğini belirten 31 yaşındaki Kroos, son dönemde antrenmanlarda kendini rahat hissettiğini ve kısa süre içinde takıma dönmeyi planladığını söyledi.

Ağrı kesicilerle ayakta kaldı

Goal’e konuşan Kroos, Real Madrid ve Almanya formalarını giymeye uzun süre ağrı kesiciler yardımıyla devam ettiğini açıkladı.

“Mutluyum, bugün takımla üçüncü antrenmanımı yaptım ve hiç ağrı hissetmedim. Altı, yedi ay ağrı içinde oynamıştım, şimdi kendimi çok iyi hissediyorum.”

“Üç aydır oynamıyorum, son maçım 29 Haziran’da, Avrupa Şampiyonası’ndaydı. Biraz ritim bulmam gerek. Ama en önemli şey sakatlığın artık beni rahatsız etmiyor oluşu.”

“Maçlardan bahsetmeye başlayabiliriz. Gelmek istediğim noktaya sonunda ulaştım. Yaklaşık sekiz haftamı aldı, ama önceki beş altı aylık süre zarfında bir noktada durmak zorunda kalacağımı biliyordum.”

Pes etmek istemedi

“Mart ayında kasığımda rahatsızlık hissetmeye başladım ve bir şeylerin ters gittiğini anladım. Oynamaya devam edersem sonunda futbol oynayamayacak hale geleceğimi biliyordum, ama bırakmam çok zordu, çünkü Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final oynayacaktık, ardından da Avrupa Şampiyonası vardı.”

“Turnuvadan sonra tatile çıktım. Üç haftalık istirahatin sakatlığıma iyi gelip gelmeyeceğini görmek istiyordum. Madrid’e döndüğümde oynamayı denedim, durumun değişmediğini görünce ara vermek zorunda kaldım.”

“Sorunun ne olduğunu anlamak için epey uğraştık. Bıçak altına yatmak seçenekler arasında yoktu. Bu yöntemi düşünmedim, çünkü zorunda kalmadıkça diğer tedavileri tercih ediyorum.”

“Bu şekilde dönüşüm biraz daha uzun sürdü, bu bir gerçek, ama altı ay ağrılarla oynadım. Ağrı kesici aldığımdaysa maçlar arasında acı çekiyordum. Dönüşümün biraz uzayacağının farkındaydım.”

Kroos bir sonraki maçta oynayacak mı?

Real Madrid, Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Moldova ekibi Sheriff ile karşılaşacak.

Kross sahalara dönmeye hazır olduğunu söylese de, bu konudaki son kararı teknik direktör Carlo Ancelotti verecek.

“Hazırım. Sanıyorum ki kadroda olacağım. Nasıl döneceğime ve en iyi seçeneğin ne olduğuna karar vereceğiz.”

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