Bayern Münih'te maaş krizi! Süper ikili bozulabilir

Joshua Kimmich ile yeni sözleşme için anlaşan Bayern Münih, yıldız oyuncunun partnerine yeni sözleşme imzalatma konusunda zorlanacak.

Hansi Flick'in EURO 2020'nin ardından milli takıma veda eden Joachim Löw'ün yerine Almanya'nın başına geçmesi sonrasında yola Julian Nagelsmann ile devam etme kararı alan Bayern Münih, yıldız oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesini uzatıyor.

Yeni kontrat imzalayacak Kimmich'in maaşına da iki katlık bir zam yapılacak.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Kimmich imzalayacağı yeni sözleşmenin ardından 2026'ya dek Bayern Münih'te kalacak ve yıllık 20 milyon euro kazanacak. Menajer kullanmayan ve kulüple kendisi görüşen Kimmich bu sözleşme sonrasında Robert Lewandowski'nin ardından takımın en çok kazanan ismi olacak.

Goretzka da aynı ücreti istiyor

Öte yandan habere göre Real Madrid'in de ilgi gösterdiği Leon Goretzka da Kimmich ile aynı maaşı talep ederken, Bayern Münih yönetimi Schalke 04'ten transfer edilen Alman yıldıza bu yıllık ücreti vermeye pek yanaşmıyor.

Buna rağmen Bayern yönetimi kontratı gelecek yaz sona erecek Goretzka ile anlaşmayı umuyor.

Hansi Flick'in genellikle 4-2-3-1'de merkez orta saha ikilisi olarak şans verdiği Kimmich-Goretzka ikilisi, Joachim Löw'ün milli takımdaki farklı tercihleri sonrasında bozulmuştu. Üçlü defans hattı kullanan Löw merkezde Goretzka'nın yanında Toni Kroos'u kullanırken, Kimmich'i ise sağ kenarda değerlendirmeyi seçmişti.

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