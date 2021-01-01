Bayern Münih'in Erling Haaland planı: Yeni Lewandowski mi olacak?

Bundesliga lideri, Norveçli golcüyü bedavaya kadrosuna katacağına inanıyor.

Bu yaz herkesin dört gözle beklediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası oynanacak ve futbolseverlerin gözü bu büyük turnuvada olacak.

Fakat en az Euro 2020 kadar konuşulacak olan başka bir durum daha var. Erling Haaland'ın geleceği.

Borussia Dortmund'da sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini, menajeri Mino Raiola'nın peşine taktı. Bu kadar gözde olmasının en büyük sebebi ise önümüzdeki sezon sözleşmesinin sona erecek olması.

Bununla birlikte Haaland'ın sözleşmesinde 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Ne söylendi?

Norveçli golcü ile ilgili son iddialar İngiliz basınından. Daily Maily 'de yer alan habere göre Bayern Münih'in, Erling Haaland planı belli.

Bundesliga devi, eğer genç golcü sözleşmesi bitene dek Borussia Dortmund'da kalırsa, onu transfer edebileceğine inanıyor. Bonservis ücreti ödemeyi pek sevmeyen Münih, transferi bedavaya getirip Haaland'ı yeni Lewandowski yapmayı amaçlıyor.

Bayern Münih, 2014 yılında Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski'yi de bu şekilde renklerine bağlamıştı.

Bayern Münih'in Haaland transferinde rakipleri kimler?

Avrupa'da neredeyse tüm büyük kulüpler Erling Haaland'a ilgi duyuyor. İngiltere Premier Lig'den Manchester City, bu konuda başı çekiyor. City yönetiminin, geçtiğimiz ay Norveçli golcünün babası ile bir görüşme gerçkleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Sergio Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını göz önünde bulundurursak, Manchester City'nin bu transfer için bir hayli gönüllü olabileceği söylenebilir.

Bunun dışında Premier Lig'den Manchester United ve Chelsea de Erling Haaland ile ilgileniyor.

La Liga'dan ise doğal olarak Real Madrid ve Barcelona, listede olan kulüpler.

Erling Haaland'ın rakamları

Norveçli yıldız, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 34 maçta sahaya çıktı. Haaland bu karşılaşmalarda 33 gol atarken, sekiz de asist yaptı.

33 golün 21'i Bundesliga için. 10 tane de Şampiyonlar Ligi'nde salladı. Yerel kupalarda da iki kez fileleri havalandırdı.

Daha fazlası: