ÖZEL | Josef de Souza: "Fenerbahçe maçında hayatımı verdim ve Beşiktaş taraftarını kazandım"

Brezilyalı orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı taraftarların sevgisini eski takımına karşı mücadelesiyle kazandığını söyledi.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, siyah-beyazlıların başarısının sırrına dair açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, aynı zamanda Beşiktaş taraftarlarının sevgisini nasıl kazandığını da anlattı.

Josef de Souza ne söyledi?

Goal'e konuşan Josef, Türkiye'ye geri dönüşünü şu sözlerle anlattı:

"Fiziksel sorunlar ve oyunun hızı nedeniyle başlangıcın zor olabileceğini düşünmüştüm. Arabistan'da sıcaklık ve zeminlerden dolayı oyun daha yavaştı. Ama burasının nasıl bir yer olduğunu biliyordum. Özellikle fizikî açıdan.

"İlk antrenmandan bu yana kendimi çok rahat hissettim ve iyi futbol oynamayı başardım. Öz güvenim ve deneyimlerimle en iyisini yaptığımdan hiç şüphem yok.

"São Paulo'da da çok iyi bir dönem geçirdim, Brezilya Millî Takımı'na çağrıldım; ama bugün bu aşamadayız. Arabistan'da da farklı bir deneyim edindim. Orası bana daha fazla güvenlik sağladı."

"Brezilya Millî Takımı'na dönersem sürpriz olmaz"

Josef, Süper Lig'in Avrupa'nın büyük liglerinin gerisinde olduğunu kabul ediyor, ama birlikte oynadığı oyuncuların da kendisinin gelişimine katkıda bulunduğunu söylüyor:

"Bugün daha az göz önünde olan bir ligde oynadığım için millî takıma dönmemin zor olduğunu biliyorum, ancak geri dönersem bu benim için sürpriz olmayacak.

"Dünya futbolunu çok yakından takip ediyorum, hepsini izliyorum. Tabiî ki Türkiye Ligi, La Liga'nın altında bir lig. Ama aşırı kaliteli oyuncularla oynarsam futbolumun yükseleceğinden hiç şüphem yok."

"Bunları neden Fenerbahçe'de yapmadın?"

Brezilyalı futbolcu, 6 numara pozisyonunun kendisine çok yakıştığının altını çiziyor:

"Menajerime Türkiye'de hangi kulüp defansif bir orta saha oyuncusu isterse onlara hazır olduğumu bildirmesini söylemiştim. Eğer kariyerimin başından beri bu rolde oynasaydım önümde çok daha farklı yollar açılabilirdi.

"Her zaman topla çıkacak teknik kaliteye sahiptim ve bu da birlikte çalıştığım tüm antrenörlerin ikinci bir orta saha oyuncusu olarak oynamamı istemesine neden oldu. Ama kendimi her zaman topu çalıp oyunu arkadan kuran adam gibi hissettim. Şu anda hep istediğim pozisyonda oynuyorum ve bu yüzden gerçekten mutluyum."

Josef, Türkiye'deki bir önceki kulübü Fenerbahçe'de de iyi işler çıkardığının altını çiziyor:

"Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ta yaptıklarımı görünce sinirli mesajlar atıyor ve 'Bunları neden Fenerbahçe'de yapmadın?' diyor. Mutluyum, çünkü Fenerbahçe'de geçirdiğim süreçte harika bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Çok güzel geçen bir üç yıldı.

"Beşiktaş'ta başlangıcın biraz zor olacağını biliyordum, ama tüm bunların değişmesi için biraz zamana ihtiyaç vardı. Nitekim sahip olduğum karakteri gördüler. İlk Fenerbahçe maçında hayatımı verdim ve Beşiktaş taraftarlarını kazandım.

"Onların şerefine burada 'Joker de Souza' yazılı bir dövme yaptırdım. Bu, bana olan tüm şefkatleri için onları onurlandırmanın bir yoluydu."

Beşiktaş'ın sırrı ne?

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon ligde şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ın farkını ise şu sözlerle açıklıyor:

"Birçok takımda birçok oyuncuyla çalıştım. Teknik kalitemiz elbette fark yaratıyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Ama aynı zamanda burada bir aile oluşturduk, bu diğer takımlarda görmediğim bir şey.

"Tecrübeli bir futbolcuyum. Takımdaki diğer tecrübeli oyuncularla birlikte havalanmaya başladığımızı gördüğümüzde duruma el koyuyoruz. Ayakların tekrar yere basmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da ancak mütevazı olup sahada birbirimiz için koşarak sağlanabilir.

"Takımda çok sayıda kaliteli oyuncu var. Bazıları fazla süre alamayabiliyor. Ama ben onların ne kadar kaliteli olduklarını biliyorum. Bu yüzden sık sık yanlarına gidip onlarla konuşuyorum. Takımdaki her bir oyuncunun bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz."

Josef, Türkçe öğrenmesi gerektiğini de sözlerine ekliyor:

"Türkiye'de dördüncü senemi geçiriyorum ve henüz Türkçe konuşamıyorum. Burada tercümanlarla birlikte çalışıyoruz. Aklımız tamamen futbola odaklanmış durumda, ama Türkçeyi öğrenmem lâzım."