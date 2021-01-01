Neymar, sözleşme imzalayacak mı?

Brezilyalı yıldız, Fransız kulübüyle 2022'de bitecek olan kontratını uzatıp uzatmayacağı konusuna açıklık getirdi.

Paris Saint-Germain, salı gecesi Bayern Münih'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. Ligue 1'de işler pek yolunda gitmese bile bu çok iyi bir haber.

Peki sözleşmeleri 2022'de sona erecek olan Neymar ve Kylian Mbappe, kulüple yeni kontrat imzalayacak mı?

Özellikel Mbappe'ye Real Madrid'in ilgisi varken oyuncunun akıbeti ne olacak? Bunlar, Erling Haaland'ın geleceği kadar olmasa da yine de merak edilen konular.

Neymar, bu soru işaretlerini giderecek bir açıklama yapıp PSG taraftarlarının yüreğine su serpti.

Paris Saint-Germain’in yıldızı, Bayern Münih karşılaşmanın ardından, Fransız kulübüyle sözleşme yenileyeceğini doğruladı.

Ne söylendi?

Maçtan sonra ESPN Brezilya'ya konuşan Neymar, kontrat meselesiyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Bu artık bir sorun değil. Açıkçası kendimi PSG'de çok rahat ve evimde hissediyorum. Eskisinden daha mutlu hissediyorum.”

PSG Başkanı Nasır El-Halifi de, Neymar ve Kylian Mbappe'nin kulüpten ayrılmak için herhangi bir nedeni olmadığına inandığını söyledi.

Al-Khelaifi, RMC Sport'a yaptığı açıklamada konuyu şöyle yorumladı:

"Şampiyonlar Ligi'ni ve mevcut tüm kupaları kazanmak için kulübe çok yatırım yaptık.

"Neymar ve Kylian'ın ayrılmak için hiçbir sebebi yok. Tüm turnuvaları kazanmak için gerçekten her şeye sahibiz.

“Harika bir ekibimiz var. Çalışıyoruz ve henüz bitmedi. Devam etmemiz gerekiyor, çünkü Şampiyonlar Ligi bitmedi. Her gün daha fazla çalışmamız gerekiyor.

"Burada inanç var. Başarının sırrı çalışmaktır. Detaylar da fark yaratır.”

Mbappe PSG'de kalacak mı?

Her iki oyuncunun sözleşmesi de 2022'de sona eriyor. Yeni bir kontrat imzalamaya Neymar, Kylian Mbappe’den daha yakın duruyor.

Mbappe’nin Real Madrid’e transfer olması hâlâ bir olasılık olarak masada duruyor.

PSG, çeyrek finalde nasıl tur atladı?

Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Salı gecesi evinde 1-0 yenilen PSG, deplasman golü avantajı sayesinde turnuvada yarı finale yükselmeyi başardı.

Manchester City - Borussia Dortmund eşleşmesiden tur atlayan takım, PSG'nin rakibi olacak.