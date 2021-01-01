Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi'ye sahip çıktı

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Fenerbahçe'den, Serie A ekibi Lazio'ya 18.50 milyon euro karşılığında transfer olan Vedat Muriqi, bir türlü istenilen verimi veremedi.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare İtalya'da sık sık eleştirilere maruz kalan Kosovalı oyuncu için doğru zamanın geleceğini söyledi.

Igli Tare neler söyledi?

Kosova'da yayın yapan RTV Dukagjini'ye konuşan Igli Tare, takıma ilk katıldığı dönemde koronavirüs ve ardından sakatlıklar yaşayan Vedat Muriqi'nin zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Vedat Muriqi, İtalya'da ve Lazio'da ilk sezonunu yaşıyor. Geldiğinde koronavirüs nedeniyle hemen takıma katılamadı ve ardından iki kez ciddi sakatlık yaşadı. Özellikle koronavirüs sürecinin ardından geri dönüş kolay olmuyor.

"Sahada en iyi performansını göstereceğine yürekten inanıyoruz. Kendisi İtalya futboluna çok şeyler katabilecek birisi. Onun için doğru zaman gelecektir."

Vedat Muriqi, Lazio'da ne yaptı?

2020/2021 sezonunda Lazio formasıyla Serie A'da 19 maça çıkan Vedat Muriqi, bir kez gol sevinci yaşayabildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez sahaya çıkan Kosovalı golcü gol ya da asist yapma başarısı gösteremezken, 2 kez gorev aldığı İtalya Kupası'nda ise 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Vedat Muriqi'yi Lazio'a götüren performansı

2019/2020 sezonunda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a 5.60 milyon euro ödeyerek Vedat Muriqi'yi kadrosuna kattı.

Sarı - lacivertli formayla Süper Lig'de 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynayan Vedat Muriqi, tüm kulvarlarda ise 36 maçta 17 gol atarken 7 de asist yaptı