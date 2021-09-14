Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann: Her şeye hazırlıklıyız

Genç hoca, Barcelona'nın Messi olmadan da güçlü olduğunu söyledi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Barcelona'nın Messi olmadan bile önemli bir tehdit olduğunu vurguladı.

Bundesliga devi, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Avrupa'da yeni sezonun ilk maçına Camp Nou'da çıkacak.

Katalan devi, 10 buçuk yılı aşkın süreden sonra Lionel Messi olmadan ilk kez kıtasal rekabete giriyor. Ancak Arjantinlinin yokluğundan bağımsız olarak, Nagelsmann Barça'nın gücünü dile getiriyor.

Ne söylendi?

39 yaşındaki teknik direktör maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Artık Messi kadar abartılı birine sahip değiller, ancak fark yaratabilecek başka oyunculara sahipler. Her şeye hazırlıklıyız.

"Şu anda çok daha kötü durumda olduklarını düşünmüyorum. Favori olup olmadığımız her zaman bir medya meselesidir. İki dünya kulübü karşı karşıya geliyor.

"Sonuç için bir yandan form durumu karar verecek, diğer yandan motivasyon. Morivasyonumuz son derece yüksek olacak."

Bayern, Avrupa'da başarı istiyor

Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi finalinde bir yıl önce Paris Saint-Germain'i mağlup eden Bundesliga ekibi, geçen sezon ise yine çeyrek finalde yine PSG ile karşılaştı fakat bu kez rakibine elendi.

Şimdi geri dönüp iki sezon önceki zaferi yeniden yaşamak istiyorlar.

E Gurubu'nun favorisi Bayern Münih olarak görülüyor. Barça, Benfica ve Dinamo Kiev maçlarından önce en zorlu sınavına çıkacak.

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