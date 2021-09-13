Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Başkan Laporta’nın sözlerini eleştirirken kendine güvenen açıklamalarda bulundu.

Barcelona’da sular Lionel Messi’nin ayrılığından sonra da durulmuyor. Quique Setien’in ardından Josep Bartomeu döneminde getirilen Ronald Koeman, çarpıcı sözler söyledi.

Barcelona’ya gelmeden önce Hollanda Milli Takımı’nı çalıştıran Koeman, Laporta’nın açıklamalarına sert bir cevap verirken Barcelona’nın geleceğinde kendisinin büyük payı olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde Laporta’nın, Koeman’ın yeni kontrat almak için belirli şartları sağlaması gerektiğini söylediği ileri sürülmüştü.

Neler söylendi?

Marca’nın haberine göre Hollanda medyasından NOS’a konuşan Koeman, Laporta’ya şu sözlerle yanıt verdi:

“Laporta’yla olan ilişkimiz iyiye gitti ancak geçtiğimiz hafta doğru bulmadığım bir olay yaşandı.”

“Laporta, teknik direktörün tam yetkiye sahip olmadığını söylemişti. Biraz ileriye gittiğini ve akıllıca açıklamalar yapmadığını düşünüyorum.”

“Bu konuşmayı aramızda gerçekleştirebilirdik, başkanın gelip bana sorular sormasını severim ama bu basının önünde yapılmamalı.”

Aynı zamanda Koeman, açıklamalarının devamında kulübün kendisine güvendiğini de belirtti:

“Görevim süresince başkanın, oyuncuların, yönetimin ve ekibin diğer üyelerinin bana güvendiğini hissettim.”

“Barcelona’da kalmak istiyorum, burada iyi zaman geçiriyorum. Barcelona’nın geleceği, benim sayemde var.”

“City ile şu an yarışamayız”

Ayrıca Koeman, Barcelona’nın mevcut ekonomik durumu çerçevesinde yeniden Avrupa’nın zirvesine oynamak için birkaç yıla ihtiyaç duyduğunu belirtti:

“Manchester City ve Chelsea gibi takımlarla mücadele edebilmemiz için en az iki yıla ihtiyacımız var. Önceden yaptığımız işleri şu anda yapamayacağımızı kabul etmemiz gerekiyor.”

“Sportif açıdan Barcelona her zaman iyi olacak. Ancak soru şu: Şampiyonlar Ligi’ni yeniden kazanabilecek seviyeye çıkabilecek miyiz ve birkaç yıl art arda İspanya’da şampiyon olabilecek miyiz? Bunu şu anda tartışmamalıyız.”

Daha fazlası