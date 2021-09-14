Portekizli yıldız, beslenme konusunda Manchester Unitedlı oyunculara örnek oluyor.

Cristiano Ronaldo'nun sağlıklı yaşam tarzının diğer oyuncuların daha sağlıklı beslenmeleri için teşvik edici olduğunu iddia eden Lee Grant, Portekizlinin Manchester United'daki takım arkadaşları üzerinde şimdiden bir etkisi olduğunu söylüyor.

Juventus'tan OId Trafford'a transferinin ardından Ronaldo, cumartesi günü United'ın Premier Lig'de Newcastle'a karşı aldığı 4-1'lik galibiyette iki gol atarak kaldığı yerden devam etti.

Yedek kaleci Grant, Ronaldo'nun United için olumlu etkisinin maç öncesi yemeğe kadar uzandığını açıkladı. Yıldız oyuncu sayesinde takım arkadaşlarının hiçbiri maç öncesinde puding yemedi.

Ne söylendi?

Grant talkSPORT'a konuşan Grant, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Otelde cuma gecesiydi. Cuma gecesi genelde yemeği bitirdikten sonra bazı kaçamaklar olur. Biraz elmalı muhallebi, biraz kek ve krema gibi.

“Şimdi size söylüyorum, tek bir oyuncu elmalı muhallebiye ve keke dokunmadı. Çünkü herkes oturdu ve çocuklardan biri bana 'Cristiano'nun tabağında ne var?' dedi.

"Bu yüzden Ronaldo'nun sahip olduklarına tüyler ürpertici bir bakış atıyorduk. Hayal edebileceğiniz en temiz, en sağlıklı tabak. Tek bir oyuncunun ayağa kalkıp ortaya konan o abur cuburları yemeye cesaret edememesi beni çok şaşırttı.”

Ronaldo'nun diyeti

Portekizli millî futbolcunun şekerli içecekleri ve atıştırmalıkları sevmemesi, yaz aylarında EURO 2020'de düzenlediği basın toplantısından önce önündeki Coca-Cola şişelerini kaldırması ve izleyenlere bunun yerine su içilmesi gerektiği çağrısı yapmasıyla manşetlere taşındı.

Ronaldo'nun Real Madrid günlerinden beri onunla çalışan, günde altı küçük öğün yemek yemesini sağlayan ve sağlıklı seçeneklere sıkı sıkıya bağlı kalan kişisel bir diyetisyeni var.

Portekizli yıldız daha önce "İyi bir antrenman, iyi bir diyetle birleştirilmelidir" demiş ve şunu eklemişti:

"Bir sürü kepekli karbonhidrat, meyve ve sebze içeren yüksek proteinli bir diyet yiyorum ve şekerli yiyeceklerden kaçınıyorum."

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