Pochettino: “Messi transferini beklemiyordum!”

Transfer dönemine damga vuran PSG’de Pochettino, Messi transferini değerlendirdi.

Barcelona’nın içinde bulunduğu kötü ekonomik tabloyu fırsat bilen Paris Saint-Germain, Lionel Messi’yi renklerine bağlayarak son dönemin en çok dikkat çeken transferlerinden birine imza atmıştı.

Fransız ekibi, ekonomik sebeplerden ötürü Messi’yi transfer edecek birkaç kulüp arasında gösteriliyordu.

Ancak Pochettino, buna karşın takımının Arjantinli yıldızı renklere bağlayacağını beklemediğini dile getirdi.

Neler söylendi?

UEFA’nın resmî internet sitesine açıklamalarda bulunan Pochettino, Messi’yi ve transferin detaylarını şu şekilde anlattı:

“Messi’yi anlatmak için en uygun kişi muhtemelen ben değilimdir. Leo’yu hak ettiği şekilde anlatabilecek kelime dağarcığına sahip bir sürü insan vardır.”

“Messi her zaman dünyanın en iyileri arasında gösterilecek. PSG’ye geldiği günden beri çok hızlı adapte oldu, antrenmanlarda da iyi çalışıyor ve en kısa sürede en iyi haline çıkabilmek için çaba gösteriyor.”

“Bu transferin mümkün olabileceğini düşünmüyordum ancak böyle bir fırsat çıktı ve her şey çok hızlı gelişti.”

“Ancak aramızda şöyle bir bağlantı da var: İkimiz de Arjantinliyiz ve Newell’s Old Boys’u destekliyoruz, Rosario’dan geliyoruz. Rakip olarak onun karşısına çıktığımda da ona büyük hayranlık duyuyordum. Şimdi ise antrenmanlarda birlikte çalışıyoruz ve bu gerçekten çok güzel. Umarım birlikte kulübün hedeflediği başarıları yakalayabiliriz.”

Pochettino’dan Ramos sözleri

Arjantinli teknik adam, Real Madrid’in eski kaptanı Ramos’un transferine ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu: “Sergio, tecrübesinden ve rekabetçi ruhundan faydalanmak istediğimiz bir oyuncu.”

“Tıpkı Leo gibi o da her başarıyı ve kupayı kazanmış bir oyuncu. Real Madrid’deki tüm deneyimleriyle takım arkadaşlarına katabileceklerini düşününce onun gibi bir ismin bizimle olması büyük bir fırsat.”

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