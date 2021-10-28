Bayern Münih 41 milyon euro'ya aldı, bedavaya bırakıyor

Bayern Münih'in büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılmaya karar verdi.

Bundesliga'da şampiyonluğa son yıllarda adeta ambargo koyan Bayern Münih'in Fransız orta saha oyuncusu Corentin Tolisso ile yolları ayırmayı planladığı öne sürüldü. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolisso ile Atletico, PSG ve Inter ilgileniyor.

Kontratları 2023'te sona erecek Kingsley Coman ve Robert Lewandowski ile de henüz yeni sözleşme imzalamayı başaramayan Bayern Münih yönetiminin Tolisso ile de yeni kontrat imzalamak istediği ancak tecrübeli oyuncunun yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Alman devinden ayrılmayı planladığı öne sürüldü.

Rotasyonda geriye düştü

2017'de 41.5 milyon euro karşılığında Lyon'dan transfer edilen ve Bayern Münih orta sahasında uzun yıllar görev alması beklenen Tolisso, ilk sezonunda oldukça etkili bir performans sergilemişti. 2017-2018 sezonunda 40 maça çıkan Tolisso, sezonu 10 gol ve yedi asistle tamamlarken, Avrupa'nın en iyi çift yönlü oyuncularından biriydi.

Bayern Münih'teki son döneminde Kimmich-Goretzka ikilisinin gerisinde kalan Tolisso, Thiago'nun takımdan ayrılmasının ardından da 11'in bir parçası olamadı. Marcel Sabitzer'in transferiyle birlikte aldığı süre iyice azalan Tolisso, bu sezon Bundesliga'da sadece 40 dakika şans buldu ve rotasyonda bir hayli geriye düştü.

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