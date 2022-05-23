Futbolda bugüne kadar birçok ilginç olaya şahit olduk, muhtemelen bu oyun var oldukça enteresan şeyler yaşanmaya da devam edecek.

Fakat bu kez olanlar, belki de futbol tarihinin en ilginç anlarından biri.

Bulgaristan'da yaşanan olayın başrolünde kulüp başkanı vardı. Sahaya girdi, işler karıştı.

Neler yaşandı?

Bulgaristan 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Tsarsko Selo ile Lokomotiv Sofya 1929, play-out turunda karşı karşıya geldi.

Lokomotiv Sofya 1929'a beraberliğin yettiği karşılaşmanın son anlarında skor 1-1'di.

Kritik karşılaşmanın 90+1. dakikasında Tsarsko Selo penaltı kazandı ve kümede kalmak için umutlandı.

Gambiyalı oyuncusu Yusupha Yaffa penaltı atışını kullanmak için topu eline aldı. Ancak takım kaptanı Martin Kavdanski penaltıyı kendisi atmak isteyince iki futbolcu arasında tartışma yaşandı.

Bu sırada sahaya kulüp başkanı Stoyne Manolov sahaya girdi. Yaffa'yı eliyle iten başkan, topu alıp kaptan Kavdanski'ye verdi.

Kavdanski'nin penaltı vuruşunda Lokomotiv Sofya kalecisi Damyan Damyanov gole izin vermedi. Karşılaşma 1-1 sona ererken Tsarso Selo, 1. Lig'e veda etti.

Penaltıcıyı belirleyen başkan, bir anlamda istemeden de olsa takımın küme düşmesine neden oldu.

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