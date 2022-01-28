Başakşehir, Beşiktaş'tan Salih Uçan'ı kiralık olarak transfer etti

Devre arası transfer dönemi Süper Lig için çok fazla hareketli geçmiyor fakat yine de hamle yapabilenler mevcut.

Bunlardan biri olan Başakşehir, Beşiktaş'ın orta sahası Salih Uçan'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüp, 28 yaşındaki orta sahanın kiralandığını duyurdu.

Ne söylendi?

Başakşehir Futbol Kulübü'nün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada transfer şu sözlerle duyuruldu:

"Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan’ı sezon sonuna kadar kiraladı.

"Salih Uçan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Salih Uçan'ın Beşiktaş performansı

2021'in yaz aylarında Alanyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Salih Uçan, 2021-22 sezonunda Beşiktaş forması ile beklentileri karşılayamadı.

Siyah-beyazlı formayla ilk 11'e girmekte zorlanan tecrübeli orta saha, tüm turnuvalarda toplamda 15 maça çıktı.

Uçan, söz konusu 15 mücadelede gol veya asist üretmeyi başaramadı ve şimdi Başakşehir'de formunu yükseltmeyi umuyor.

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