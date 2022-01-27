İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City yeni menajeri, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Şota Arveladze oldu.

Kısa süre önce işlemlerin tamamlanmasıla resmen kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı, ilk hamlesini menajer Grant McCann'in görevine son vererek yapmıştı.

Hull City kulübünden yapılan açıklamada Şota Arveladze ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi yer aldı.

Hull City are delighted to announce the appointment of Shota Arveladze as the club's new head coach on a two-and-a-half-year deal.



Welcome, Shota! 🤝#hcafc — Hull City (@HullCity) January 27, 2022

Trabzonspor formasıyla uzun yıllar ülkemizde top koşturan Şota, teknik direktörlük kariyerinde de Kayserispor, Kasımpaşa ve efsanesi olduğu Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

2017'de Özbekistan temsilcisi Pakhtakor'un başına geçen Şota, Aralık 2020'de görevinden ayrılmış ve o tarihten bu yana başka takım çalıştırmamıştı.

Acun Ilıcalı ne söylemişti?

Takımın son haftalarda yakaladığı çıkışa rağmen Grant McCann'i görevden alan Ilıcalı, kararın gerekçesini taraftarlarla paylaşmıştı.

"Grant özellikle kulübün el değiştirme sürecinde, zor şartlar altında harika iş çıkardı. Ona gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."

"Bu tip kararları almak hiçbir zaman kolay değil. Süreç boyunca Grant profesyonelliğini korudu ve tamamen takıma konsantre oldu. Bir sonraki görevinde başarılı olacağına eminim."

"Ancak değişimin zamanı geldi. Heyecan verici bir gelecek inşa etmek için inandıklarım doğrultusunda çalışmaya başlayacağım."

"İki iyi galibiyetten sonra zamanlamanın garip görünebileceğini anlıyorum, ama değişiklik için yenilgiyi bekleseydim dürüst davranmış olmazdım. Hull City taraftarlarına karşı şeffaf olmaya devam edeceğim."

Üst üste iki galibiyet aldı

Championship'te sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanma emareleri gösteren Hull City, son iki haftada aldığı Blackburn ve Bournemouth galibiyetleriyle düşme hattının 10 puan üzerine çıkarak rahat bir nefes aldı.

Hull City son olarak 2016/17 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti. 2020'de Birinci Lig'e düşen takım, geçen sezon ligini şampiyonlukla tamamlayarak Championship'e dönmüştü.

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