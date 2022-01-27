Aykut Kocaman, Tivibu Spor’a önemli açıklamalarda bulundu: “Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum”

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, Fenerbahçe ve gündemle ilgili Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Ali Koç, yeni sezonda teknik direktör veya sportif direktör olarak sizinle devam etmek isterse sizin cevabınız ne olur?" sorusuna Kocaman:

"Ben, Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum." cevabını verdi.

Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arasında İsmail Kartal ile beraber çalışan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüne de başarılar diledi:

"İsmail hocaya mesaj atıp kutladım. Hem Fenerbahçe hem kendisi adına hayırlı olmasını diledim. Ancak bu dönemin kolay olmadığı aşikar ama İsmail hocamın, bunların altından kalkma becerisine sahip olacağını düşünüyorum. Şansın da yanında olmasını diliyorum."

Kariyer planı

Aykut Kocaman kariyeri hakkında henüz bir karar vermediğini de sözlerine ekledi.

"Bu ortamın dışında bir hayat yaşıyorum, bunu bir süre daha sürdüreceğim. Mesleğimle ilgili sezon sonuna kadar bekleyip sonra değerlendirmeye bakacağım."

Ali Koç ile ilişkisi

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı seçildikten sonra Aykut Kocaman ve ekibine yaptığı açıklamalar da tecrübeli teknik direktöre soruldu:

"Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrına gidiyor insanın. Ben, kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni, herhangi birisiyle çarpıştırmanın bir anlamı yok. Bunu yapanlara Fenerbahçe'nin dinamiklerinin dikkat etmesi gerekiyor."

Alex konusu

2012 yılında Alex'in ayrılmasında payı olduğu ve aralarının bozuk olduğu konuşulan Aykut Kocaman'a efsane futbolcu ile ilişkisi de soruldu:

"Alex'in, bu organize durum tarafından biraz kullanıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ana sorunu; Fenerbahçe'yi oluşturan dinamiklerin birbirine karşı olması. Alex ile Aykut Kocaman'ı karşı karşıya getirmenin, Fenerbahçe'ye nasıl bir katkısı olabilir?"

"Bizim işimiz, oyuncularımızdan ve takımımızdan en yüksek verimi alacak uyumu yaratmak. Bazen Alex olur, bazen olmaz. Şimdi antrenörlük yapıyor, o da aynı şeyleri yaşayacak. Valbuena da bu tarafa geçince yaşayacak."

"Sportif tarafta çok net rakamlar ortada. Ben, rakamlara ve gözleme inanıyorum. Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak."

"Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, ortalama en çok gol sayısı, maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak?"

Koşu mesafesi meselesi

Aykut Kocaman, özellikle kendisi ile sıkça anılan "koşu mesafesi" verisi ile alakalı da düşüncesini belirtti.

"Ölçümleme yapmadan her şeyi, cesur veya korkak olarak tanımlayanlara ben, 'Türk futbolunun virüsleri' diyorum. Esas bu iş, ölçümleme işidir."

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