Alexis Mac Allister, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı’nın antrenmanında kendisini savunduğunu ve diğer takım arkadaşlarını kendisine "zencefil" dememesi konusunda uyardığını açıkladı.

23 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonununda Arjantin'in Şili ve Kolombiya'ya karşı Dünya Kupası ön eleme maçları için milli takımının kadrosuna dahil edildi.

Allister, geçtiğimiz yaz Tokyo Olimpiyatları'nda ülkesinin 23 yaş altı takımında forma giydi, ancak hala Messi ile birlikte ilk maçını oynamayı bekliyor.

Ne söylendi?

Yedi kez Ballon d'Or kazanan Messi; Covid-19'dan dolayı milli takımından affını istedi ve son milli ara sırasında Arjantin ile olamayacak. Ancak, Mac Allister en azından idolü ile antrenman yapma fırsatı buldu.

Allister, geçen yıl milli takımdayken Messi ile beklenmedik bir şekilde bağ kurdu. 34 yaşındaki oyuncunun uyarısıyla kişisel bir şakanın malzemesi olmaktan kurtuldu.

23 yaşındaki oyuncu The Athletic'e verdiği röportajda, "Arjantin takımındayken onunla iki kez antrenman yaptım. O, idmanlarda bile harikaydı. Bu inanamayacağınız bir şey.

“Arjantin’de, bana çoğu insan "kızıl saçlı" anlamına gelen 'colo' olarak sesleniyor. Ben bu lakabı pek sevmiyorum. Messi de sevmediğimi biliyor. Bu yüzden Messi idmanda beni savundu ve ‘O, colo olarak anılmaktan hoşlanmıyor, ona bu şekilde seslenmeyin’ dedi.

Messi ile ilk kez karşılaşmasından da bahseden Allister şöyle devam etti: "Tamamen kıpkırmızıydım. Bir 'merhaba' bile demek istemedim. Dünyanın en iyi oyuncularından biriyle tanışacağım için bile çok gergindim, ama tabii ki harika bir andı.

"Bu unutmayacağım bir şey. Babamın, Maradona ile oynaması ve benim Lionel Messi ile antrenman yapabilmem gerçekten büyüleyici bir olay. Bundan dolayı çok gururluyuz."

Mac Allister, neden Premier Lig'i seçti?

Arjantinli futbolcu, 2019'da Argentinos Juniors'tan Brighton’a gelmesinden sonra kendisini yavaş yavaş kanıtladı ve takımın en istikrarlı futbolcularından birisi oldu.

Yetenekli genç oyun kurucunun, Brighton’ı seçmeden önce başka seçenekleri vardı, ancak Manchester United ve Manchester City’nin eski yıldızı Carlos Tevez'den aldığı tavsiyelerin onu İngiltere'ye getirdiğini söylüyor.

Mac Allister, "Tevez, Premier Lig'in dünyanın en iyi sahnesi olduğunu söylerken Zarate ise İtalya ligi Serie A'nın en iyisi olduğunu söyledi.

“Carlos; İngilizlere, lige ve buradaki her şeye aşık birisi. Burada yeteneğini gösterdi ve bundan büyük bir zevk aldı.

"Bu yüzden Carlos'un görüşünü değerlendirdim ve bu tartışmayı kazandığımızı düşünüyorum! Premier Lig harika. Burada oynarken bunu daha net bir şekilde anlıyorsunuz.

“Burada daima oynamak istiyorum, çünkü buradaysanız oynamak zorundasınız. Brighton'da olmak da çok özel bir his” dedi.

Arjantinli oyuncu, Brighton'ın bu sezon 22 maçın ardından Premier Lig tablosunda dokuzuncu sıraya yükselmesine destek oldu, ancak ligin fiziksel yapısına alışmasının zaman aldığını söylüyor.

Mac Allister, "Yapmam gereken en önemli şey; spor salonuna daha fazla giderek fiziksel seviyemi geliştirmekti.

"Bu yüzden, pandemi beni daha fazla zorladı. Pandemi nedeniyle, bir süre takım arkadaşlarımla antrenman yapamadım.

“Belki iki ya da üç ay kaybettim. Ancak, şimdi spor salonundaki hocam ilk geldiğim döneme göre daha güçlü ve kondisyonlu olduğumu söylüyor” dedi.

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