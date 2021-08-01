Barcelona'nın yıldızı Juventus'a imza atmak üzere

Barcelona'ya büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen katkıyı veremeyen tecrübeli oyuncu takımdan ayrılıyor.

Barcelona'ya büyük umutlarla transfer olan ancak Katalan takımında geçirdiği ilk sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan yıldız futbolcu Miralem Pjanic, eski takımı Juventus'a dönüş hazırlığında.

İspanyol basınında yer alan habere göre Pjanic'in menajeri Fali Ramadani İtalyan ekibiyle oyuncusunun transferine ilişkin görüştü.

Juventus'taki ikinci dönemini geçiren teknik direktör Massimiliano Allegri'nin de eski öğrencisini yeniden takımda görmek istediği kaydedilirken, Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayabilmek için maaş bütçesinde yer açması gereken Barcelona'nın da Pjanic'in takımdan ayrılması için kolaylık sağlaması bekleniyor.

Braida da doğruladı

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre geçtiğimiz sezon sadece altı lig maçına ilk 11'de başlayabilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu yeniden Juventus forması giyebilmek için maaşında büyük bir fedakarlık yapmaya hazır. Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida da geçtiğimiz günlerde bu haberleri doğrulamıştı.

Pjanic ile birkaç gün önce tanışma fırsatı bulduğunu belirten Braida, yıldız oyuncunun Juventus'a geri dönmek istediğini ve Allegri'nin onu herkesten daha iyi tanıdığını söylemişti. Barcelona'ya geçtiğimiz sezon 60 milyon euro karşılığında transfer olan Pjanic, Juventus formasıyla dört Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

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