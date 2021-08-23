Barcelona'nın gözü Manchester City'nin yıldızında

Lionel Messi sonrasında maaş bütçesi konusunda nefes alan Barcelona, kadrosunu güçlendirme hazırlığında.

La Liga'nın katı maaş bütçesi kuralı nedeniyle daha önce anlaşmaya varılmasına rağmen Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayamayan ve en büyük efsanesini PSG'ye kaptıran Barcelona, transferde yeniden atağa kalktı. Messi'nin maaş yükü ortadan kalkınca biraz olsun nefes alan Barcelona yönetimi, savunmayı güçlendirmek için çalışmalara başladı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Manchester City'nin geniş stoper rotasyonunda geriye düşen ve istediği kadar forma şansı bulamadığı için İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen Aymeric Laporte'yi gündemine alan Katalan ekibi, önümüzdeki günlerde bu transfer için eski hocasının takımının kapısını çalabilir.

Dias ve Stones'un gerisinde kaldı

Fransa Milli Takımı'nda şans bulamadığı için milli takım tercihini İspanya'dan yana kullanan ve EURO 2020'de İspanya için oynayan 27 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezonda City için 16 lig maçına çıkarken stoper rotasyonunda Portekizli savunmacı Ruben Dias ve İngiliz John Stones gibi isimlerin gerisinde kalmıştı.

City'ye 2018-2019 sezonunun devre arasında 65 milyon euro karşılığında La Liga takımlarından Athletic Bilbao'dan transfer edilen Laporte, takımıyla üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Fransız asıllı oyuncu alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı'nın da formasını giymişti.

Öte yandan Barcelona'da kadroda düşünülmeyen bir diğer Fransız stoper Samuel Umtiti'nin ise önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.

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