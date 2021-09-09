Barcelona'nın Neymar teklifinin detayları belli oldu

Katalan devi, eski futbolcusu için PSG'ye 80 milyon euro ödemeye hazırdı.

Bu yaz, tarihinin en iyi oyuncusunu Paris Saint-Germain'e kaptıran Barcelona'nın Neymar'ı renklerine bağlamak için Ligue 1 ekibine bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Bilindiği gibi Barça Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Neymar'ı geri getirmek istediklerini kabul etmişti.

Şimdi, bu teklifin detayları belirdi.

Barcelona, Neymar için ne kadar ödeyecekti?

Le10Sport'un haberine göre Katalanlar, Brezilyalı yıldız için PSG'ye 80 milyon euro değerinde bir bonservis ücreti teklif ettii.

Fakat Ligue 1 ekibi, bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Laporta ne söylemişti?

Başkan Laporta, Esport3’e yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldıza dair şunları söylemişti:

“Evet, Neymar’ı tekrar transfer etmek istedik.

"O da bizimle temasa geçti ve Barcelona’ya gelmek istedi.”

Geçtiğimiz mayıs ayında PSG ile yeni sözleşmeye imza atan Neymar’ın 2025 yılına kadar Ligue 1 ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

Neymar'ın PSG kariyeri

2017'nin yazında PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız, Ligue 1 ekibiyle dört senede 117 maça çıktı.

Neymar, söz konusu 117 mücadelede 87 gol atıp 52 asist yaptı.

Messi ile PSG'de yeniden buluşan Brezilyalı futbolcu, bu sezon Fransız temsilcisi ile Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmek istiyor.

Daha fazlası için:

Sergen Yalçın, Pjanic transferini anlattı: “Kop gel dedim!”

Galatasaray'ın yeni orta sahası Gustavo Assunçao nasıl bir oyuncu?

YORUM | Galatasaray savunması alarm veriyor: 86 şut!