Miralem Pjanic transferinin detaylarını aktaran Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Habertürk'te yayınlanan "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Sergen Yalçın, transfer dönemine ve Beşiktaş'ın yeni sezonuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in ilk üç haftasında yedi puan toplayan ve takımını yaklaşan Şampiyonlar Ligi mücadelelerine de hazırlamaya devam eden Yalçın, Miralem Pjanic transferinin detaylarını aktardı.

Başarılı teknik adam, yıldız oyuncuyu ilk etapta istemediği iddialarını reddetti ve transfer sürecinde aktif rol aldığını ifade etti:

"Pjanic'i ben istedim, bizzat görüştüm!"

Yalçın, Şampiyonlar Ligi kadro kayıtlarının son gününde transfer edilen Pjanic'in transferinden çok memnun olduğunu söyledi:

"Pjanic'i bulan benim, benden habersiz transfer edilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz."

"Ghezzal'in menajerleri beni aradı, Pjanic durumu var dediler. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim."

"Sonrasında oyuncuyla FaceTime üzerinden görüştüm. 'Buraya gelmek istiyor musun?' diye sordum."

"O da evet dedi. Oyuncudan öyle bir elektrik aldım ki, "Tamam o zaman kop gel!' dedim."

"Kilit nokta tempo"

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu değerlendiren Sergen Yalçın, takımının yetenekli oyunculardan oluşan iyi bir kadroya sahip olduğunun altını çizerken belirleyici noktanın tempo olacağını söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde niyetimiz çıkıp, savaşmak ve kazanmak. O tempoya ayak uydurmamız lazım. Ben o seviyeyi yakalarsam, dişe diş oynarsam benim şansım olabilir. Tamamen onun üstüne çalışıyoruz."

"Orada 115 km koşamazsan, kaybedersin! Mücadele edemezsin."

"Avrupa Ligi'ni istemiyoruz"

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın kendileri için önemli bir deneyim olacağını ifade eden Yalçın, üçüncü olup Avrupa Ligi'nde yola devam etmeye ise çok olumlu yaklaşmıyor:

"UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istemiyorum, bu durum bizi yorar."

"Bu gruptan ilk ikide çıkmak istiyoruz, ana hedefimiz bu yönde. Zor bir gruptayız ama çıkabilirsek çok mutlu oluruz. Güzel bir deneyim olur. Şampiyonlar Ligi'nde bir anlamda ounsal olarak kendimizi test edeceğiz."

"Bence en kritik isim Ersin'di"

2020-21 sezonundaki şampiyonluk yolunda en kilit ismin kim olduğu sorusuna ise Sergen Yalçın, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun ismini verdi.

"Bana göre geçen sezonun en başarılı ismi Ersin'di. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda 20 yaşında kaleyi korudu."

"En son ne zaman Beşiktaş'ın kalesini bu kadar genç oyuncu korurken şampiyon olmuş?

Daha fazla okuma