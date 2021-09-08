ÖZEL | Galatasaray'ın yeni orta sahası Gustavo Assunçao nasıl bir oyuncu?

Henüz 20 yaşında Famalicao'da kaptanlığa yükselen Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'yu daha yakından tanıyın.

Galatasaray, transferin son gününde Famalicao'nun 21 yaşındaki Brezilyalı kaptanı Gustavo Assunçao'yu İstanbul'a getirdi.

Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oyun kurucu rolüyle oynayan Assunçao, Atletico Madrid U19 takımından 2019 yılında Portekiz'de üst lige çıkma mücadelesi veren Famalicao'nun kadrosuna kattığı oyunculardan biriydi. Genç oyuncu, kısa zamanda kendisini takıma kabul ettirdi. İlk sezon 30, geçtiğimiz sezon da 26 Portekiz ligi maçına çıkan Assunçao, lider karakteri sayesinde kaptanlığa yükseldi.

Futbolseverlerin Atletico Madrid ve Porto gibi kulüplerden de hatırlayacağı Paulo Assunçao'nun oğlu olan Gustavo'nun nasıl bir oyuncu olduğunu Futbol Akademi Scouting Portekiz Sorumlusu Fidel Baran Öztürk anlattı.

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Assunçao'nun artıları ve eksileri neler?

Savunmanın hemen önünde basit ve kısa paslarla oyun kuran, savunma arkası paslar denemeyen, sağa sola basit paslar veren bir ön libero. Baskıdan driplingle çıkmayı tercih etmiyor. Baskı geldiğinde ise maksimum iki basit pasla ve pas verdikten sonra kat ederek takımı rahatlatıyor. Çevre kontrolü oldukça gelişmiş. Top kapma konusunda iyi sayılabilir. Fakat hamle zamanlaması konusunda zayıf. Henüz rakipten topu söküp alacak kıvamda değil. İkili mücadelelerde fiziksel zayıflığından da kaynaklı olarak biraz başarısız. İkili mücadele kazanma yüzdesi %50.

Liderlik, karar verme ve pozisyon alma gibi mental özellikleri üst düzeyde. Oyun rakip sahaya yığıldığında savunmadan dönen ya da sahipsiz topları alma konusunda başarılı. Bununla birlikte hücum aksiyonları açısından büyük beklentiler içine girmek doğru olmaz, çünkü hem rolü hem özellikleri gereği hücumcu bir orta saha değil.

Assunçao'nun en çok dikkat etmesi gereken özelliklerinden biri kolay kart görüyor oluşu. Agresifliğini kontrol altına almalı.