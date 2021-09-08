YORUM | Galatasaray savunması alarm veriyor: 86 şut!

Yeni sezona farklı bir yapılanmaya giriş yapan Galatasaray, geçiş sürecindeki sorunları en çabuk sürede çözmek için de uğraşıyor.

Geçen sezon şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray, 2021/2022 sezonu öncesi transfer politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Gelecek vaadeden genç oyuncuları kadrosuna katan sarı - kırmızılılar bir yandan oyuncuları geliştirirken bir yandan da bu geçiş sürecinde başarılı olmak için çabalayacak.

Bugün itibariyle dokuz resmi maça çıkmış olan ve bu sezon 23. kez Süper Lig şampiyonu olmak isteyen Fatih Terim'in öğrencilerinin oynadığı resmi ve hazırlık maçlarında en büyük problemi olarak savunma hattı olarak öne çıktı.

Sadece bir maçta gol yemedi

Sarı - kırmızılılar bu sezon üçü lig maçı olmak üzere oynadığı dokuz resmi maçtan sadece ligin ilk haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında gol yemedi. Bu karşılaşmada da rakip takım ikinci yarının tamamını 10 kişi oynamıştı.

Kalesinde verdiği pozisyonlarla dikkat çeken Galatasaray'ın kalesine ligin üç haftalık periyodunda 30 şut atıldı. Şampiyonluğa oynayan bir takım için bu rakam çok yüksek. Bu 30 şutun 10 isabetli olurken üçü de golle sonuçlandı.

Rakiplerine çok fazla şut şansı veren Galatasaray, orta alan ile savunma arasında bağlantıyı sağlayacak oyuncu eksikliğini çok hissetti.

Dokuz maçın şut raporu

Galatasaray oynadığı dokuz resmi karşılaşmada kalesinde 15 gol gördü. Maç başına kalesinde 1,6 gol gören sarı - kırmızılılar takım olarak savunma yapmada yaşadığı sorunları aşamazsa ileride çok daha sıkıntılı günler yaşayabilir.

PSV ile oynanan iki maçta kalesine şut atılan Galatasaray'ın St. Johnstone ve Randers maçlarında ise kalesine toplam 30 şut atıldı. Yaptığı genç oyuncu transferleriyle dikkati çeken sarı - kırmızılılar kendi kalibresinde olmayan bu iki takıma karşı maç başına kalesine altı şut atılmasına izin vermiş oldu.

Sonuç olarak Galatasaray, oynadığı dokuz resmi maçta kalesinde 34'ü isabetli olmak üzere 86 şut gördü.

Galatasaray'ın ne yapması gerekiyor?

Orta saha ile savunma arasında bağlantı olacak bir oyuncu arayışında olan Galatasaray, bu bölgeye geçen sezon Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'nun 21 yaşındaki oyuncusu Gustavo Assunçao'yu transfer etti.

Bu transfer her ne kadar takım savunması için büyük bir öneme sahip olsa da, sarı - kırmızılıların takım olarak savunma yönünü geliştirmesi çok önemli. Ligin en iyi hücum eden takımlarından biri olan Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçta takım savunması açısından da önemli bir sınav verecek.

Önde baskı yapan her takım karşısında zor anlar yaşayan Galatasaray, savunmadan çıkarken yapılan pas hatalarını en aza indirmesi gerekiyor ve bu çıkışlarda topu doğru isimlerle buluşturması gerekiyor.

Top Galatasaraylı bir oyuncunun ayağındayken birçok oyuncunun topsuz oyunda takım arkadaşına pas opsiyonları yaratması gerekiyor.

Kolay gol yiyen ve takım savunmasında zaaflar yaşayan takımların başarılı olması çok zor. Galatasaray'ın bu sezon geride kalan dokuz resmi maçında zaaf olarak bu negatif yönü çok dikkat çekti. Galatasaraylı oyuncular takım olarak savunma yapmaları gerektiğinin farkına varmalı.

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