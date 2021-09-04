Miralem Pjanic, Ronald Koeman'ı yerden yere vurdu: Bana 15 yaşındaymışım gibi davrandı!

Beşiktaş'ın yeni yıldızı, Barcelona'dan ayrılmasının bir numaralı nedeninin, Katalan ekibinin Holandalı teknik direktörü olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirmeden birkaç saat önce kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman'ı eleştirdi. Yıldız oyuncu, İspanyol basınına Hollandalı teknik adamın kendisine saygısızlık yaptığını söyledi.

Pjanic ne söyledi?

Marca'ya konuşan Pjanic, Barcelona'dan ayrılma kararı vermesinde Koeman'ın kendisine yönelik tutumunun etkili olduğunu belirtti:

"Geçen sene olduğu gibi çok az oynayarak beklemeyi kabul etmem mümkün değildi. Bu yüzden Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul ettim ve şu an milli takımımız için Saraybosna'dayım. Gerçekten çok mutlu ve motiveyim. Oynamamak beni mutsuz ediyordu. Sahada olmayı seviyorum."

Belki en baştan başlamak daha iyi olur. Çocukken de Barcelona taraftarı mıydın?

"Barcelona'nın oyun tarzını ve maçlarını izlemeyi her zaman sevdim. Felsefeleri çok açıktı ve benim futbol anlayışıma uyuyordu. Orada geçirdiğim zamanda hayal ettiğim tüm oyuncuları gördüm. Barcelona'da oynamak her zaman hedeflerimden biriydi ama geçen sezondan bu yana olduğu kadar karışık bir ortam beklemiyordum."

Barcelona'ya transfer olmak sizin için ne ifade ediyordu? Ağladığın bir video görmüştük.

"Bu duygu daha çok ailem içindi. Benim için bir rüyaydı ama onlar için de mutluydum. Juventus'ta harika zaman geçirdim ve mutluydum ama Barcelona beni transfer edebilmek için iki yıl boyunca uğraştı ama bu gerçekleşmemişti. Sonra bir teklif daha yaptılar, çok mutlu oldum çünkü çocukken hayal ettiğim kulüpte oynama şansım doğmuştu.

"Barcelona'ya büyük beklentilerle katıldım çünkü gittiğim her kulüpte iyi bir iş çıkarıp, hep daha ileriye gitmiştim. İtalya'daki dokuz yıldan sonra bu adımı atmaya hazırdım. Bir meydan okumaya ihtiyacım vardı ve Barcelona'ya transferim doğru zamanda gerçekleşti ama sonra bir teknik direktörle karşılaştım ve sonrası çok karışıktı.

"Bugün tam olarak ne istediğimi bilmiyorum. Koeman bana bir şeyler açıklamaya ya da durumuma ilişkin bir çözüm bulmaya çalışmadı. Ben ona mevkime dair ne istediğimi ve ne yapmam gerektiğini sormaya giderdim. Takıma olabildiğince çabuk adapte olmak ve fayda sağlamak istedim.

"Şampiyon olmak istiyorsanız 17 veya 18 oyuncuya ihtiyacınız var. Oyunumla ilgili bir sorun yoktu ve bana cevap vermek istemedi. Durumum her geçen gün sebepsiz yere daha kötüye gitti. Ayrılmak için bir fırsat doğduğunda bunu dinlemem gerekiyordu çünkü oynamaya ihtiyacım vardı.

"İçinde bulunduğum takımlara katabileceklerimi biliyorum ama kendime güvenmeye, diyaloğa ve bazı şeylerin yüzüme karşı söylenmesine ihtiyacım var.

"Koeman'ın doğrudan yüzüme konuşmasını tercih ederdim ama onun çok garip bir iletişim şekli vardı. Bunu ilk kez yaşadım. Çalıştığım tüm antrenörlerimle çok iyi bir ilişkim vardı ama Barcelona'da sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım Koeman bununla başa çıkamayacağı için sorumluluklarıyla yüzleşmek istemedi."

Barcelona'ya 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından bir teknik direktör değişikliğiyle birlikte transfer oldun. Nasıl bir ortama katıldığını biliyor muydun?

"Zor bir dönem olduğu açıktı. Barcelona her zaman kazanmak ister ve takıma katıldığımda çok iyi oyuncular vardı ama bunu başarabileceğimi bir ortam yoktu. Bunun nedenini tam olarak söyleyemem. Karmaşık bir ortam vardı. Transfer olduktan sonra Covid-19 nedeniyle iki hafta boyunca takımdan ayrı çalıştım ve Koeman hiçbir zaman benimle sezona ilişkin konuşmadı.

"Koeman ile hiçbir iletişim kuramamak güvenimi kaybetmeme neden oldu. Teknik direktör kimin oynayıp kimin oynamayacağını söyleyen kişidir ama bu tarz şeylerin farklı yolları vardır. Ben her şeyi kaldırabilecek bir oyuncuyum ama bunun yüzüme söylenmesini isterim. 15 yaşındaymışım gibi davranılması doğru değildi. Sonuna kadar mücadele ettim ve her zaman profesyonelce davrandım.

"Koeman'ın devam etmesi halinde takımdan ayrılmam gerektiğini biliyordum."

Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde oynasanız da La Liga'da çok fazla tercih edilmiyordun. Bunun nedeni neydi?

"Herkes bana bunu soruyor. Açıkçası bunu ben de bilmek istiyorum. Koeman bana yanımda bir oyuncuyla mı yoksa savunmanın önünde tek mi oynamak istediğimi sormadı. İkili oynadığımız dönemde yanımda Sami Khedira ile Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmiştik. Her durumda oynayabilirdim ama beni değerlendirmedi.

"5 ya da 10 dakika oynuyordum. Bazen 45 dakika ısınıp oyuna girmediğim de oluyordu. Daha önce hiç böyle bir durum yaşamamıştım ve zorlandım. Bazen daha sert tepkiler vermek istedim ama ona ve takım arkadaşlarıma karşı her zaman saygılı oldum. Torino'da Juventus'u 2-0 yendiğimizde sahadaydım ama sonraki lig maçında oynamadım.

"Ona performansımı beğenip beğenmediğini sormayı istedim. Çünkü belki Allegri, Sarri, Luis Enrique veya Spalletti'den farklı bir şey istiyor olabilirdi. Bu saydığım isimlerin her birinin farklı tarzları vardı ama hepsi iletişim kuruyordu. Koeman gerçekten çok garip bir teknik direktör. İlk defa böyle birini gördüm."

Beşiktaş'a katılırken maaşınızı düşürdün. Bunu neden yaptın?

"Futbolu seviyorum. Tabii ki bu bir iş ve her işte olduğu gibi burada da işin ekonomik yönü önemli ama oğlumdan sonra hayatta en çok sevdiğim şey futbol oynamak. Kazanmayı, takım arkadaşlarımla birlikte olmayı, futbolla ilgili her şeyi seviyorum. Bunu yaptım çünkü en önemli şey mutlu olmak."

Barcelona kapısı tamamen kapandı mı?

"Barcelona ile devam eden bir sözleşmem var. Sadece Koeman ile iyi anlaşamadık ama Barcelona her zaman Barcelona. Oynamadan bir yıl daha oturmak istemedim. Şimdi Beşiktaş'ta sezona başlamak için sabırsızlanıyorum."

Barcelona'ya transfer olduğun için pişman mısın?

"Hayır, asla. Hayatta bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hayatım boyunca her zaman savaştım. Hırslı ve rekabetçi olmam sayesinde Barcelona ve Juventus seviyesine ulaştım. O takımlarda oynayabilecek kapasitede olduğumu biliyorum."

Transfer dönemi boyunca ismin Juventus ile de anılmıştı.

"Evet bu doğru. Pek çok teklif aldım. Birçok kulüp mali problemlerle uğraşıyor. PSG ve İngiliz kulüpleri de vardı. Stresli bir dönemdi ama sadece antrenmanlarıma odaklanmaya çalıştım."

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