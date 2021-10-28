Barcelona yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona yönetimi sürpriz bir tercihte bulundu.

Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından B takım teknik direktörü Sergi Barjuan'ı geçici olarak A takıma atayan Barcelona, B takımı için yeni teknik direktörünü açıkladı. A takım için efsane ismi Xavi ile görüşen Katalan devinin B takımını emanet ettiği isim ise kulübün içerisinden bir isim olan Albert Capellas oldu.

Capellas'ın yeni görevi çerçevesinde takımının Cuma günü oynayacağı karşılaşmada kulübede yer alacağı ifade edildi. Capellas'ın yardımcılığı görevini ise Albert Peris yapacak. 1 Ekim 1697'de Avinyo'da doğan Albert Capellas, 1999 ve 2003 yılları arasında Quique Costas'ın asistanı olarak Barça B'nin bir parçasıydı.

Xavi en güçlü aday

Daha sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük yapan Capellas, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Borussia Dortmund, Brondby, Chongqing Dangdai Lifan gibi takımlarda görev yapmıştı. Son olrak Haziran 2021'e dek Danimarka U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Capellas'ın yeni görevinin süresi ise henüz resmi olarak netlik kazanmadı.

Öte yandan Barcelona'daki teknik direktör belirsizliğinin kısa bir süre içerisinde sona ermesi beklenirken, başkan Joan Laporta'nın tercihi merakla bekleniyor. Laporta'nın şu an görev için en güçlü aday gibi görünen Xavi'yi yeterince deneyimli bulmadığı ve Barcelona'nın efsane ismine ilk etapta pek de sıcak bakmadığı öne sürülüyordu.

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