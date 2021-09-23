Barcelona transferde atağa kalktı: Hedefte Manchester United'ın yıldızı var

Eski günlerine dönmek isteyen Barcelona, İngiliz devinin yıldızını gözüne kestirdi.

Yaz transfer döneminde Lionel Messi'yi kaybederek başlayan ve La Liga'ya da istediği başlangıcı yapamayan Barcelona, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. İspanyol basınından Sport, Katalan devinin Manchester United ile olan kontratının son aylarına giren Fransız yıldız Paul Pogba için şartları zorlayacağını öne sürdü.

Toni Juanmarti'nin haberine göre ligde maç eksiğine rağmen lider Real Madrid'in sekiz puan gerisine düşen ve teknik direktör değişikliğini gündeme alan Barcelona, bir yandan gelecek sezonun planlamasına da başladı. Zinedine Zidane döneminde Real Madrid'e yakın olduğu öne sürülse de Pogba'nın da Barcelona'da oynama hayali kurduğu öne belirtildi.

Kardeşi de onayladı

Pogba'nın kardeşi Mathias da bu durumu birkaç ay önce açıklarken, 28 yaşındaki oyuncu Manchester United'dan gelen yeni sözleşme teklifini şimdilik geri çevirdi. Pogba'nın aynı zamanda Erling Haaland'ın da temsilciliğini yapan menajeri Mino Raiola geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncunun Juventus'a dönebileceğini ifade etmişti.

Pogba'nın sözleşmesinin bitiyor olmasına rağmen yıldız oyuncuyu kadroya katabilmek için büyük bir imza parası ve menajerlik ücreti ödemesi gerektiğinin farkında olan Barcelona yönetimi, Pogba'yı takımın en fazla kazanan oyuncusu yapacak bir sözleşme önermeyi düşünüyor. Öte yandan PSG de Pogba'nın durumunu yakından takip ediyor.

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