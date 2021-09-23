Lukaku: Herkes alkışlıyor ama ırkçı saldırılar bitmiyor

Chelsea’nin golcüsü Lukaku, sporun ve toplumun ırkçılıktan arındırılması için büyük adımlar atılması gerektiğini düşünüyor.

Chelsea’nin İspanyol sol beki Marcos Alonso, geçtiğimiz günlerde bundan itibaren Premier Lig’in maç önü ritüeli olan ırkçılığa karşı diz çökme hareketine katılmayacağını açıklamıştı.

Takım arkadaşına destek veren Romelu Lukaku da tek başına bunun yeterli olmayacağını belirtti ve ırkçı saldırıların önüne geçmek için güç sahibi kişilerin daha fazlasını yapmasını gerektiğinin altını çizdi.

Neler söylendi?

CNN’e konuşan Belçikalı golcü şunları söyledi: “Evet diz çöküyoruz ve sonunda herkes bizi alkışlıyor; ama bazen maçlardan sonra ırkçı saldırılar devam ediyor.”

“Eğer bir şeyi durdurmak istiyorsanız bunu gerçekten başarabilirsiniz. Bizler oyuncular olarak: ‘Evet, sosyal medyayı boykot edebiliriz.’ diyebiliriz ama bence bu şirketler gelmeli ve takımlarla, hükümetlerle veya oyuncuların kendisiyle konuşmalı ve bunu durdurmanın bir yolunu bulmadı, bence bunu gerçekten yapabilirler.”

Lukaku’ya göre neler yapılmalı?

28 yaşındaki golcü, güç sahibi isimlerin bu hedef doğrultusunda mücadele etmesi görüşünde:

“Her takımın kaptanları, veya önemli dört-beş oyuncusu; Instagram CEO’su, hükümet ve federasyon yetkilileriyle bir araya gelmeliyiz ve bu konu hakkında bir toplantı düzenlemeliyiz.”

“Bu belayı yalnızca erkekler futbolundan değil kadınlar futbolundan da arındırmanın yollarına bakmalıyız. Bence hep birlikte toplanmaları ve oyuncuları, taraftarları ve futbolcu olmak isteyen gençleri bundan nasıl koruyabileceğimizi tartışmalıyız.”

“Ben savaşmalıyım çünkü bunu sadece kendim için yapmıyorum. Oğlum için, gelecekteki çocuklarım için, kardeşim için ve diğer herkes için yapıyorum.”

“Günün sonunda futbol bir eğlence aracı olmalıdır. Bu oyunu ayrımcılıkla öldüremezsiniz. Bu asla olmamalı. Futbol bir eğlence, mutluluktur ve bazı eğitimsiz insanların yüzünden kendimizi tehlikede hissedeceğimiz bir alan haline gelmemelidir.”

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