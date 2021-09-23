Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Balotelli'nin Beşiktaş maçındaki hareketi sonrasında yaşananları yorumladı.

Süper Lig'in altıncı haftasında oynanan müsabakada Beşiktaş, Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalmıştı.

Karşılaşmada iki gol kaydeden Mario Balotelli, yıllar önce bir televizyon programında kendisini eleştiren Sergen Yalçın'a gol sevinciyle karşılık vermişti.

Maçın ardından taraftarlar oyuncuya sosyal medyadan tepki gösterdi ve ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, yaşanan olayları değerlendirdi.

Neler söylendi?

Başarılı yönetmen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Balotelli kötü bişey yapmadı, kimseye hakaret etmedi, tam tersi şahane bir ders verdi..."

"Beşiktaş taraftarı, özellikle Çarşı bu zekayı tanır, kıymetini bilir. O yüzden üç beş zevzeğe bakıp ırkçı filan demeyin, cart curt etmeyin. Utanır, alacağınız cevabın altında kalırsınız."

Balotelli kötü bişey yapmadı, kimseye hakaret etmedi, tam tersi şahane bir ders verdi...

Beşiktaş taraftarı, özellikle Çarşı bu zekayı tanır, kıymetini bilir. O yüzden üç beş zevzeğe bakıp ırkçı filan demeyin, cart curt etmeyin. Utanır, alacağınız cevabın altında kalırsınız. — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) September 23, 2021

Sergen Yalçın ve Balotelli'nin açıklamaları

İtalyan golcü, maçın ardından Instagram hesabında paylaştığı gönderide şunları söyledi: "Bizim beynimiz var ve daha da önemlisi büyük bir yüreğimiz var. Bundan gurur duyuyoruz."

Yalçın ise şu açıklamalarda bulunmuştu: "Bir futbolcunun rakip teknik direktöre hareket yaptığını ilk defa gördüm."

"Balotelli benim muhattabım değil, neden böyle bir hareket yaptığını anlamadım. Herhalde geçen sezon bize gelemedi diye, Seviyesini belli etmiş oldu."

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