Real Madrid’in yıldızı Asensio için Premier Lig iddiası

Real Madrid’deki rolünden memnun olmayan Asensio, Premier Lig’e mi geliyor?

Transfer dönemi boyunca Kylian Mbappe’yi transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Real Madrid, Carlo Ancelotti yönetiminde 2021-22 sezonuna iyi bir başlangıç yapmayı başardı.

Real Madrid La Liga’nın altıncı haftasını lider tamamlarken son dönemlerde yaşadığı sakatlıkların ardından gözden düşen Marco Asensio’nun takımdaki rolünden memnun olmadığı ve ayrılmak istediği iddia edildi.

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Liverpool, Milan ve Juventus Asensio’yu takip ediyor

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Liverpool, uzun yıllardır rakip ettiği Asensio’yu kadrosuna katmak için harekete geçebilir. Jurgen Klopp yönetimindeki İngiliz ekibinin kısa vadede başarı kazanmak istemesi, bu transferi Liverpool adına mantıklı kılıyor.

Stefano Pioli ile uzun yıllar aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Milan da hücum hattındaki kaliteyi ve alternatifleri arttırmak istiyor. Dolayısıyla Milan, Asensio için muhtemel duraklardan biri olabilir.

Juventus’taki ilk döneminde de Asensio’nun büyük hayranı olan Massimiliano Allegri de Asensio’yu transfer etmek için devreye girebilir. İspanyol yıldız, Juventus’a geldiği takdirde forma rekabeti için Paulo Dybala ile rekabet etmek durumunda kalacak.

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