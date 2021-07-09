Barcelona Lionel Messi için Antoine Griezmann'ı feda edebilir

Arjantinli yıldızla yeni sözleşme için anlaşan Barcelona, maaş bütçesini denkleştirmek için Fransız yıldızla yollarını ayırabilir.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, kulübün Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayamamasına neden olan ekonomik krizini değerlendirirken, içinde bulunulan maaş bütçesi probleminden dolayı Fransız yıldız Antoine Griezmann ile yolların ayrılabileceği imasında bulundu. Hollandalı çalıştırıcı önceliklerinin Messi'yi tutmak olduğunu söyledi.

Koeman ne söyledi?

Kadrosunda her oyuncuya güvendiğinin altını çizen Koeman, buna rağmen Messi'yi takımda tutabilmek için radikal kararlar alabileceklerini söyledi:

"Sahip olduğum her oyuncuya güveniyorum ancak herhangi bir değişiklik olursa bunu kabul etmek zorunda kalacağız. Bunlar yönetimin alması gereken kararlar. Griezmann benim için çok önemli. Barcelona için harika bir transferdi ve kalitesini gösterdi.

"Bizimle kalmasını isterim ama kimin kalıp kimin gideceğini göreceğiz çünkü önümüzde uzun bir zaman var ancak önceliğin Messi'yi burada tutmanın her şeyin üstünde bir hedef olduğunu söyleyebilirim."

Yollar ayrılabilir

Mevcut maaş sınırının üzerinde olan Barcelona'nın Lionel Messi ile anlaşmaya varsa da Arjantinli oyuncuyla yeni sözleşme imzalayabilmesi için kadrosunda bulunan bazı isimlerle yolları ayırması gerekiyor. Bu doğrultuda takımın yüksek maaşlı oyuncularından Griezmann'ın da gözden çıkartılabileceği öne sürülmüştü.

2019'da Atletico Madrid'den 120 milyon euro karşılığında transfer edilen 30 yaşındaki golcü Barcelona'da bir türlü Atletico'daki performansına ulaşamamıştı. İlk sezonunda 48 maçta 15 gol atan Griezmann, geride bıraktığımız sezonda ise 51 maçta 19 gol kaydetmişti.

Griezmann EURO 2020'ye İsviçre karşısında veda eden Fransa Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.

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