Moriba ile sözleşme konusunda sıkıntı yaşayan Barcelona, oyuncuyu Real Madrid’e kaptırmaktan korkuyor.

18 yaşındaki potansiyelli genç yıldızın Barcelona ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. La Masia akademisinin son zamanlarda çıkardığı en parlak isimlerden biri olarak atfedilen Moriba’nın Katalan ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Barcelona, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan başarılı oyuncunun aklını Real Madrid’in çeldiğini düşünüyor.

Barcelona, oyuncuyu ikna edeceğine dair umutlarını diri tutmaya devam ediyor ancak şu an için durum belirsizliğini koruyor.

Barcelona’nın tepkisi

Barcelona, yeni sözleşmeye imza atmadığı takdirde A takımla sezon öncesi kampına katılamacayacağını Moriba’ya bildirdi.

Sözleşme konusundaki belirsizlik ortadan kalkana kadar genç yıldız Ronald Koeman’ın planları arasında yer alamayacak.

Koeman, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında da genç oyuncuya bir hayli süre vermişti. 18 karşılaşmada görev yapan Moriba, toplamda 672 dakika sahada kalmıştı.

Real Madrid tehlikesi

Goal’ün haberine göre Barcelona, oyuncunun sözleşmeye imza atmamasında Real Madrid’in rol oynadığı düşünüyor. Katalan ekibine göre Real Madrid, yaptığı teklifle oyuncunun aklını çeldi.

Ancak oyuncunun temsilciler bu iddiaları reddederken Real Madrid transferinin oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Barcelona da gelişim sürecinde büyük yatırımlar yaptığı oyuncusunu ezeli rakibine kaptırmaktan çekiniyor.

2019 yılında Moriba, 1 milyon euro’luk kontratıyla takımın en çok kazanan genç oyuncusuydu.

Avrupa Süper Ligi faktörü

Real Madrid’de Florentino Perez yönetiminin Joan Laporta ile iyi bir ilişkisi bulunuyor.

Oyuncuyla ilgilenmediklerini dile getiren Real Madrid, arkaplandaki Avrupa Süper Ligi projesinden dolayı da Barcelona ile olan ilişkisine zarar vermek istemiyor.

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