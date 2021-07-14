Yıllar süren bekleyişin ardından Arjantin’le ilk kupasını kazanan Messi, Kempes’e göre asla Maradona gibi olamayacak.

Arjantin’le pek parlak bir final karnesine sahip olmayan Messi, büyük turnuvalarda oynadığı dört final karşılaşmasından da eli boş ayrılmıştı. Yıldız oyuncu, Copa America 2021’de ise bu kötü talihine bir nokta koymayı başardı.

34 yaşındaki yıldız, böylelikle Arjantin formasıyla ilk kupasını havaya kaldırmış oldu. Ancak Arjantin efsanesi Mario Kempes, bu zafere rağmen Maradona’nın gölgesinde kalmaya devam edecek.

Neler söylendi?

1978’de Dünya Kupası zaferi yaşayan Kempes, Messi - Maradona kıyasına dair şu açıklamalarda bulundu: “Messi, Diego Maradona’dan sonra geldiği için biraz şanssız.”

“Messi, art arda dört Dünya Kupası kazansa da Maradona’nın yerini dolduramaz.”

“Henüz Dünya Kupası’nı kazanamadı. İstediği kadar kupa veya başarı sahibi olsun, asla Diego ile karşılaştırılamaz.”

Copa America zaferi, “tarihin en iyisi” tartışmalarını büyüttü

Messi’nin Copa America’daki başarısı,”Modern futbolun en iyisi kim?” tartışmalarını da alevlendirdi. Portekizli yıldız da Euro 2016’da mutlu sona ulaşmış ve Euro 2020’de de beş gol atarak rekorlara imza atmıştı.

Messi’nin kulüpler düzeyinde 34 kupası bulunuyor. Ancak geçtiğimiz günlerde kazandığı Copa America’ya kadar, Arjantinli yıldızın milli takımlar düzeyindeki tek başarısı 2008 Pekin Olimpiyatları’ndaki altın madalyasıydı.

Kariyerlerinde kazandıkları kupaların toplamına bakınca, Messi’nin Maradona’ya karşı net bir üstünlüğü bulunuyor. Ancak Maradona’nın Dünya Kupası zaferi, en azından Kempes’in gözünde onu Messi’den bir adım öne koyuyor.

Ayrıca Barcelona ile olan sözleşmesi sona eren Messi’nin, ilerleyen günlerde Katalan ekibinde yeni kontratına imza atması bekleniyor.