Transfer çalışmalarına hız veren sarı - kırmızılılar, PSG forması giyen Layvin Kurzawa’yı transfer etmek istiyor.

Burak Elmas yönetiminin göreve gelmesiyle Fatih Terim’le tekrar anlaşan Galatasaray, yeni sezon planlamaları çerçevesinde transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz gibi isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, Marcelo Saracchi’nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kadrosuna sol bek transferi de yapmak istiyor.

Ezgjan Alioski, Alex Moreno ve Patrick van Aanholt gibi oyuncularla adı anılan Galatasaray, Fransız basınının iddiasına göre PSG forması giyen Layvin Kurzawa ile de ilgileniyor.

Galatasaray, Kurzawa’yı istiyor

RMC Sport kaynaklı habere göre Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bonservisi PSG’de bulunan Kurzawa’yı kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre Fransız devi, Juan Bernat’ın sakatlıktan dönmesiyle rotasyonda geriye düşen Kurzawa’yı satmaya sıcak bakıyor.

Oyuncuyu kiralık olarak veya bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, PSG ile olan görüşmelerinde ilerleme kaydetti. Ancak sarı - kırmızılılar, oyuncuyu henüz ikna edemedi.

Galatasaray, PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasından önce transferi noktalamak istiyor.

Geride bıraktığımız sezonda PSV formasını yüm kulvarlarda 27 karşılaşmada terleten Kurzawa, bir gol iki asistlik bir performansa imza atmıştı.

Goal Fransa, Kurzawa hakkında neler diyor?

2015 yılında Paris Saint - Germain’e transfer olan Layvin Kurzawa hakkında Goal Fransa’nın da yorumlarını aldık: “Monaco günlerinden beri Kurzawa, daha çok hücumdaki becerileriyle öne çıkan bir oyuncu oldu, savunmadaki performansından ziyade yaptığı ortalarla adından söz ettirdi.”

“Ancak savunma konusunda da güven vermeyen bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Kurzawa, ofansif anlamda risk almaktan korkmayan bir oyuncu, hatta uygun bir düzende Marcelo gibi skor katkısı bile verebilir.”

“Ayrıca oyuncu, PSG kariyerinde sık sık sakatlıklar yaşadı ve Monaco’dan geldiğinde sahip olunan beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. 2017 - 18 sezonundan bu yana bir sezonda yirmiden fazla lig karşılaşmasında boy gösteremedi ve geçen sezon da bu yüzden toplamda üç ay sahalardan uzak kalarak 12 maç kaçırdı.”

“Yakın zamanda PSG, oyuncunun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmıştı, dolayısıyla Kurzawa ile hala geleceğe yönelik planları olabilir.”

“Ancak PSG bir yandan da oyuncu satmak istiyor, ayrıca Kurzawa’nın adı henüz Galatasaray dışında bir takımla da anılmadı.”

Editör yorumu

Hücumda oyunu bekleri üzerinden genişletmeyi tercih eden Fatih Terim, Saracchi ile bunu zaman zaman başarsa da Uruguaylı oyuncu da Galatasaray kariyeri boyunca bir istikrar yakalamayı başaramamıştı.

Galatasaray’ın yeni sol bek adaylarına baktığımızda da hücum yönüyle öne çıkan oyuncular karşımıza çıkıyor. Ancak bu oyuncular, genel özellikleri ve oyun tarzları itibarıyla birbirinde farklı profillere sahipler. Örneğin Leeds United’dan ayrılan Alioski, orta saha karakterli bir oyuncuyken Kurzawa ise hücum yönüyle öne çıkan, daha atletik bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Galatasaray’ın yeni sezon kadrosunun nasıl olacağına dair henüz net bir resim oluşmadı. Ancak sarı - kırmızılılar, Kurzawa gibi hücum yönü kuvvetli bir ismi kadrosuna kattığı takdirde, Fatih Terim’in de istediği gibi hücumu genişletebilecek bir sol bek oyuncusuna sahip olacaktır.

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