Manchester City'den Harry Kane için rekor transfer teklifi

Pep Guardiola'nın takımı İngiliz golcü için yapacağı teklifle kulüp rekorunu kıracak.

EURO 2020'yi finalde İtalya'ya kaybeden İngiltere'nin golcüsü Harry Kane, bu yaz uzun bir süredir formasını giydiği Tottenham'dan ayrılabilir. Yeni sözleşme imzalanmayan Sergio Agüero'nun Barcelona'ya transferiyle santrfor arayışına giren Manchester City'nin Kane için rekor bir bonservis belini gözden çıkardığı öne sürüldü.

The Athletic'te yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten golcü oyuncuya en büyük ilgiyi Manchester City gösteriyor. Şu ana dek bir oyuncuya ödediği en yüksek bonservis bedeli Kevin de Bruyne transferindeki 76 milyon euro olan City, Kane için 120 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında.

Manchester United yarışta değil

Bu ay 28 yaşına girecek olan Kane'in de kariyerinde yeni bir adım atmak istediği için City forması giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, Jadon Sancho transferi için 85 milyon euro harcayan Manchester United'ın ise Kane için teklif vermesi oldukça zor görünüyor. Tottenham'ın Kane için gelmesi bu astronomik teklife vereceği cevap ise henüz netlik kazanmış değil.

Tottenham'dan son olarak Kyle Walker'ı transfer eden City'nin Londra ekibinin başkanı Levy'yi ikna etmek için yoğun bir mesai harcaması gerekse de 170 milyon euro'luk bir teklifin kabul edilmesi bekleniyor. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola geçtiğimiz haftalarda bütün takımların ekonomik durumunun kötü olduğunu ve kendilerinin de bu gruba dahil olduğunu açıklamıştı.

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