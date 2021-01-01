Barcelona, Erling Haaland’ı alamazsa kimi transfer edecek? B planı hazır

Katalanlar, Norveçli golcü transferinde sorun yaşarsa Inter'in santrforuna yönelecek.

Kuşkusuz, çok büyük bir çıkış. Etkileyici performans. Bitiriciliği, fiziğine göre oldukça hızlı olması ve yaşının henüz 21 olması, onu cezbedici kılan özelliklerden.

Erling Haaland kalacak mı yoksa gidecek mi? Bu sorunun yanıtını sadece Borussia Dortmund taraftarları değil, adeta tüm dünya arıyor. Haliyle bu çocuk ile ilgili iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.

Ne söylendi?

Express.co.uk’un haberine göre Barcelona, Norveçli santrforu renklerine bağlamak istiyor fakat işler ters giderse, B planları da hazır.

Katalanlar, Erling Haaland transferinde mutlu sona ulaşamamaları halinde İtalya Serie A ekibi Inter’de forma giyen Lautaro Matinez’e yönelecek. Barça’nın golcü oyuncuyu geçen yaz da kadrosuna katmak istediği fakat bunu başaramadığı biliniyor.

Neymar, PSG ile sözleşme yeniledi ve Barça’nın Brezilyalı yıldızı transfer etme şansı ortadan kalktı. Katalanlar, şimdi Erling Haland ve Lautaro Martinez isimlerine odaklanmış durumda.

Lautaro Martinez bu sezon kaç gol attı?

2018 yılında Arjantin ekibi Racing Club’dan 25 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Lautaro Martinez, oldukça formda bir sezon geçiriyor.

23 yaşındaki santrfor bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 45 maçta forma giydi. Martinez, söz konusu 45 mücadelede rakip filelere 18 gol atmayı başardı ve dokuz da asist yaptı.

Arjantinli futbolcu 18 golün 16 tanesini İtalya Serie A’da kaydetti. Şampiyonlar Ligi’nde iki gol atan Martinez, İtalya Kupası’nda da bir gol kaydetti.

Barcelona’nın La Liga’yı kazanma şansı

Katalanlar, iki hafta önce ligde liderliği ele geçirme fırsatına sahipti fakat bunu elinin tersiyle itti. Evinde Granada’ya 2-1 mağlup olan Lionel Messi ve arkadaşları, ligde üçüncü sıraya geriledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Atletico Madrid ile Camp Nou’da 0-0 berabere kalan Barça, direkt rakibini de yenemeyince üçüncü sıradaki yerinde kaldı. Real Madrid ile birlikte 75 puanı bulunan Katalanlar, 36. hafta mücadelesinde bu gece deplasmanda Levante ile karşı karşıya gelecek.

Daha sonra Celta Vigo’yu ağırlayacak olan Barcelona, sezonu ise Eibar deplasmanında kapatacak.

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